Sites de compra coletiva formam um comitê para discutir um código de conduta para o setor

SÃO PAULO – Diante da possibilidade de criação de leis para regular a atividade do sites de compra coletiva, alguns dos principais participantes deste mercado (ClickOn, Peixe Urbano, Clube do Desconto, Viajar Barato, Imperdível e Oferta Única) criaram um comitê para discutir a criação de um código de conduta para as empresas do setor.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O objetivo, segundo o coordenador do órgão, que funcionará dentro da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara e-net), Marcelo Macedo, é mostrar que o segmento é capaz de se autorregular. “Em termos absolutos nosso volume de reclamações fica próximo de 1% do total de cupons comercializados. É um número pequeno em relação a outros setores, mas nós já vínhamos, informalmente, trabalhando em conjunto para melhorar a qualidade do atendimento e reduzir essas reclamações”, diz.

Macedo explica que uma onda de empreendedorismo surgiu com a explosão das compras coletivas no ano passado, o que culminou na criação de mais de 1,5 mil sites do gênero. Segundo ele, o trabalho do comitê, do qual participam as líderes desse segmento, será o de orientar a atuação desses sites. “Muitos desse players entraram no mercado sem ter noção do que realmente são as compras coletivas, o que afeta a qualidade do atendimento e consequentemente a imagem do setor. É isso que queremos evitar”, diz. O coordenador relaciona essa falta de noção a respeito do funcionamento do mercado, ao movimento de fechamento de sites que já pode ser observado.”

Leis. Macedo crê ser desnecessária a criação de uma legislação específica para regular a atuação dos sites de compras coletivas. Ele argumenta os sites já são obrigado a atuar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e frisa que alguns trechos do texto proposto não condizem com a dinâmica de mercado em que estão inseridos esses sites.

Entre as obrigatoriedades previstas no projeto de lei nº 558, do deputado estadual Adilson Rossi (cujo texto é uma reedição do projeto original, proposto pelo deputado federal João Arruda) e questionadas pelo Comitê de Compras Coletivas está a validade mínima de seis meses para cada cupom emitido. Para Macedo isso é impossível de ser aplicado, por exemplo, a eventos com data específica. “Como a compra de ingressos para a Fórmula 1 valerá seis meses?”

Outro ponto que Macedo questiona é a obrigatoriedade de os sites ofecerecem atendimento telefônico aos clientes. Ele argumenta que essa interação hoje funciona bem via chat. “No chat o cliente não fica pendurado na linha”, argumenta. Ele também chama atenção para um trecho do projeto que diz que restaurantes que venderem cupons terão de divulgar quantas vagas possuem em cada dia. “Nós estamos trabalhando junto com os parceiros para que os clientes possam acessar um sistema de reservas. Já que divulgar quantas vagas existem naquele dia não é garantia de que elas estejam livres”, explica.

Na avaliação do especialista em direito digital e direito do consumidor do escritório PPP Advogados, Vitor Haikal, o projeto atual foi elaborado considerando apenas a segurança do consumidor. “Ele tenta evitar que casos emblemáticos, como o da venda de mais de 400 passagens aéreas para um voo que só comportava 200 passageiros, voltem a acontecer. O problema é que, do jeito que está, ele engessa um setor que é dinâmico por excelência, pois uma empresa não poderia mais, por exemplo, realizar uma venda de curta duração”, afirma.

“Este segmento está operando em um modelo inicial. É preciso ter cuidado para não editar uma lei que vá limitar a inovação das próximas gerações deste negócio”.

O especialista frisa a importância do cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, mas chama a atenção para trechos que não deveriam ser aplicados às compras coletivas, como o direito de desistência. “A vantagem da compra coletiva é o preço baixo com um pequeno demérito. Então, o direito do consumidor em cobrar algo tem de se proporcional”, defende.

Haikal vê com bons olhos a movimentação das empresas pra a formação de um comitê autorregulador, mas chama a atenção para a falta de presença de algum órgão de defesa do consumidor dentro dessa organização.