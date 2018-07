Um vídeo protagonizado por um diretor da Toshiba mostra o que a empresa, que é uma das líderes de vendas de eletrônicos no Brasil, está planejando para entrar na área de mobilidade onde a Apple reina com iPhone e iPad. O Libretto W100 fica quase sem classificação: com duas telas de 7 polegadas uma em cima da outra, lembra, à primeira vista, um Nintendo DS com função de netbook pelo tamanho, mas pende mais para o lado de um tablet, já que é operado por uma tela touchscreen. O sistema operacional do Libretto é o Windows 7. Ou seja, o Flash roda sem problemas nele. Vendo o vídeo, a resposta da Toshiba ao iPad parece ser uma das mais interessantes que surgiram.

Ainda sem data de lançamento nem preço, o Libretto funcionará como um teste: será lançado um número limitado de aparelhos para ver como o mercado reage. Caso o público aprove, a Toshiba enfim fará um grande número de seu novo produto.