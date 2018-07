Desde o dia 1º de janeiro, o Link tem um novo blog, o Retrospectiva em Tempo Real. Ele faz uma revisão não do ano que passou, até porque já deixamos 2010 para lá, mas do dia que está prestes a acabar. Um post no começo da noite reúne tudo o que aconteceu de interessante na internet e na tecnologia, além de mostrar algumas das bobagens – com potencial de meme – com as quais topamos durante a tarde.

O editor Alexandre Matias fez um vídeo para explicar como funciona o blog: