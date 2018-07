IBM superou Microsoft em valor de mercado, mas segue atrás da Apple, líder do setor

NOVA YORK – A IBM vale mais que sua rival Microsoft pela primeira vez desde 1996, no mais recente sinal da mudança de ênfase no setor de tecnologia para além dos computadores pessoais, informa o Wall Street Journal.

A mudança ocorre mais de um ano após a Microsoft perder seu posto como companhia de tecnologia mais valiosa para a Apple. O valor de mercado da Microsoft atingiu seu pico no fim de 1999, em torno de US$ 600 bilhões, e tem caído desde então, pois a companhia não conseguiu replicar seu domínio em softwares de computadores pessoais em mercados como pesquisas na internet e celulares.

Já a IBM, que completou seu 100º aniversário em junho, concluiu uma notável reestruturação durante a década passada, recuperando-se da perda do que havia sido um mercado de quase monopólio que ela teve no setor de computadores. O executivo-chefe Samuel J. Palmisano tomou decisões difíceis, desfazendo-se da divisão de PCs e investindo em tecnologias de serviço, softwares de negócios e em hardwares premium – linhas complexas de negócios, que são difíceis de replicar pela concorrência mantendo as margens de lucro altas. Ao longo do ano passado, as ações da IBM se valorizaram 34%, em comparação com um ganho de 3,9% da Microsoft.

A Microsoft, que era a companhia mais valiosa do setor de tecnologia há mais de um ano, agora aparece em terceiro, com valor de mercado de US$ 213,2 bilhões no fechamento da quinta-feira, segundo a FactSet Research. A IBM vale agora US$ 214 bilhões.

Ambas estão bem atrás da Apple, cujo valor de mercado chegou a US$ 362 bilhões, na esteira da grande demanda por seus iPhones, iPads e computadores Mac.

As ações da Microsoft e da IBM percorreram caminhos opostos nos últimos 11 anos. As da Microsoft caíram desde que Steve Ballmer assumiu o posto de CEO de Bill Gates, em janeiro de 2010, refletindo os temores dos investidores sobre a posição da companhia em relação a novos mercados, como buscas na internet, celulares e, mais recentemente, tablets. Já as ações da IBM subiram no mesmo período. As informações são da Dow Jones.

/ Gabriel Bueno (Agência Estado)