Kindle HD, nova tela e preço menor são destaques da empresa

SÃO PAULO – A Amazon fincou os dois pés no mundo dos tablets. Na quinta-feira, a empresa apresentou modelos com telas maiores e alta definição do Kindle Fire, que usa Android e é possivelmente o rival mais competitivo do iPad, da Apple. Além disso, uma nova geração dos e-readers foi apresentada com uma novidade: a troca da e-ink (tecnologia que simula a textura de um livro, sem iluminação) por uma tela iluminada para ler no escuro.

O fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, não escondeu sua intenção de competir à altura com absolutamente todos aparelhos disponíveis no mercado. “Melhor hardware, melhores preços, melhor conteúdo, melhor interoperabilidade, melhor serviço ao consumidor”, elogiou Bezos durante a apresentação.

Para uma empresa que gosta de dizer que não tem o foco em produtos, mas em serviços, os anúncios de Bezos foram fortes e prometem acirrar a disputa por consumidores, graças a um detalhe fundamental: o preço.

O novo e velho

O tablet Kindle Fire HD de 7 polegadas chega primeiro às lojas nos EUA, nesta sexta-feira, por US$ 199. Já o modelo de 8,9 polegadas (uma tentativa de se emparelhar às 9,7 polegadas do iPad) está previsto para 20 de novembro, por US$ 299. Há ainda uma versão de 32 GB, com conexão 4G, que sai no fim do ano por US$ 499.

Outra novidade foi a redução de brilho da tela em 25%, para tornar a leitura menos cansativa na tela iluminada. A Amazon incluiu ainda alto-falantes, duas antenas Wi-Fi, 16 GB de armazenamento e mostrou novos recursos como uma “leitura imersiva”, que permite que o usuário leia e ouça a narração de um livro.

O Kindle Fire também mudou. Sucesso de vendas, o aparelho teve melhorias no desempenho e na bateria e o preço diminuiu. O novo modelo chega em setembro por US$ 159.

Para ocupar o lugar do antigo Kindle Touch, a Amazon apresentou seu Kindle Paperwhite. A tela ganhou 25% de contraste e melhor resolução, mas manteve seu tamanho de 6 polegadas. Com brilho ajustável, o aparelho permite ler livros digitais em ambientes escuros, sem perder a experiência real de leitura da tecnologia e-ink. Ele chega em 1º de outubro por US$ 119 (Wi-Fi) ou por US$ 179 (versão com 3G).

O Kindle tradicional também recebeu uma atualização. Mas a maior novidade é o desconto de US$ 10. O e-reader com teclas chega ao mercado também nesta sexta-feira por US$ 69.

