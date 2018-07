Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Smartphones são 14% no Brasil http://migre.me/96ERG” (1.772 cliques)

“O Google divulgou nesta terça-feira, 15, novos dados sobre o panorama da implantação e do uso de smartphones em 40 países, entre eles o Brasil, onde esses aparelhos ganham cada vez mais terreno.”

2) “Gradiente volta ao mercado com celular e tablet infantil http://migre.me/96yai” (1.378 cliques)

“A Companhia Brasileira de Tecnologia Digital (CBTD), responsável pelo arrendamento e administração da marca Gradiente, relança nesta quarta-feira produtos nas linhas de entretenimento, além de telefonia móvel e dois modelos de tablet, um deles para o público infantil. O preço dos tablets será de R$ 999,00 cada. O celular a ser lançado terá como público-alvo famílias, pois inclui uma tecla de SOS para chamadas de urgência e rastreador GPS para localizar crianças, idosos e adolescentes. A empresa não vai produzir os itens, mas terceirizá-los com parceiros.”

3) “Na nova versão do Facebook para celular, fotos podem ficar até três vezes maiores na tela http://migre.me/957cm” (1.227 cliques)

“O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 14, mudanças no visual do seu aplicativo para smartphones. Na nova versão, as fotos podem ficar até três vezes maiores que atualmente. Os posts do mural irão preencher a tela do celular de ponta a ponta. Isso significa que ficará mais fácil decidir se vale ou não clicar numa foto para ver melhor. Em alguns casos, nem será preciso clicar para apreciar a imagem. O novo design estará disponível em iOS, Android e m.facebook.com.”

4) “iCar: o sonho de Jobs que ficou pelo caminho http://migre.me/98gzm” (1.106 cliques)

“O criador do iPhone e do iPad, Steve Jobs, tinha entre seus projetos desenvolver o “iCar”, um ambicioso automóvel fiel ao design da Apple, segundo confirmou nesta quinta-feira, 17, Mickey Drexler, membro do conselho administrativo da companhia.”

5) “Rumor: Apple prepara iPhone maior e iPad menor http://migre.me/96wf0″ (875 cliques)

“Trata-se de mais um rumor sobre a Apple e o lançamento de seus esperados smartphone e tablet. As informações confidenciadas ao Business Insider e ao Wall Street Journal apontam que a fabricante de Palo Alto prepara um próximo iPhone com tela maior e um iPad com tela menor.”

—-

6) “Apple é processada por inflar preço de e-books http://migre.me/95YhB” (736 cliques)

“A Apple e cinco importantes editoras de livros não conseguiram persuadir uma juíza norte-americana a arquivar um processo de consumidores que acusaram as empresas de conspirar para elevar os preços de livros eletrônicos há dois anos.”

7) “Tumblr: agora também em português http://migre.me/98pD7“ (732 cliques)

“O Tumblr anunciou nesta sexta, 18, suas versões para português brasileiro e português europeu. As línguas “acabam de entrar para o nosso hall de idiomas oficiais”, divulgou um release publicado no blog da Equipe Brasil do site.”

8) “Já pensou em atender o telefone usando apenas a mão? Eis a luva 3D (via @link_camilo) http://migre.me/954F1” (721 cliques)

“O designer Bryan Cera, de Milwaukee, EUA, inventou uma luva chamada Glove One que funciona como telefone. As partes poderão, em breve, serem conseguidas através de impressão 3D. Daí é montar, colocar um chip, discar usando os números nos dedos e sair falando. Veja o vídeo de demonstração.”

9) “Efeito Dieckmann: Câmara aprova, em 5 minutos, projeto que torna crime invasão de computadores http://migre.me/96y23” (543 cliques)

“Estimulados pelo episódio envolvendo a atriz Carolina Dieckmann, os deputados aprovaram nessa terça-feira, 15, projeto tornando crime invasão de computadores, violação de senhas, obtenção de dados sem autorização, a ação de hackers e a clonagem de cartão de crédito ou de débito – os chamados cybercrimes. Fotos da atriz nua foram furtadas e vazadas na internet e teriam chegado a sites pornográficos.”

10) “Anatel homologa Galaxy S III, da Sansumg, visto como o principal rival do iPhone http://migre.me/954w5” (377 cliques)

“A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) homologou na sexta-feira, 11, o Galaxy S III, principal smartphone lançado pela Samsung esse ano e visto como o principal concorrente do iPhone. A agência confirmou o que a empresa já tinha declarado: o aparelho chega ao mercado brasileiro na primeira semana de junho.”

—-

