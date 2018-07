Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Samsung: Galaxy S3 chega até junho http://migre.me/7LQbq” (3.420 cliques)

“A Samsung confirmou nesta quarta, 1, que a terceira versão do seu smartphone Galaxy S está a caminho, mas não deu pista de data. A empresa soltou um comunicado onde disse que, ao contrário do que se especulou, o novo modelo não fará sua primeira aparição no Mobile World Congress, em Barcelona, Espanha (entre 27 de fevereiro e 1 de março).”

2) “Obrigações de cobertura para o 4G podem tornar 3G caro http://migre.me/7Kqm4” (2.251 cliques)

“As obrigações de cobertura que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quer impor às operadoras que vencerem o leilão para a telefonia celular de quarta geração (4G) poderão tornar até mesmo o serviço de 3G mais caro para os usuários, ameaçou há pouco o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia (Sinditelebrasil).”

3) “Arquivos do Megaupload durarão ainda duas semanas http://migre.me/7KsNH” (1.498 cliques)

“Os arquivos armazenados nos servidores do Megaupload só serão apagados a daqui pelo menos duas semanas. A afirmação foi feita ao site Cnet pelo advogado do Megaupload, Ira Rothken. Como o site teve seus bens congelados pelo governo americano, não havia dinheiro para pagar os custos de hospedagem. Mas Rothken disse que ‘as empresas responsáveis pelos servidores foram generosas e nos deram mais tempo para que possamos chegar a algum tipo de arranjo com o governo’.”

4) “‘Irão nos conhecer pelo amor ou pela dor’, diz hacker brasileiro (por @radar_tec) http://migre.me/7Lf91” (1.488 cliques)

“Uma onda de ataques cibernéticos a sites de bancos está chamando a atenção na web nesta semana. Intitulada de #OpWeeksPayment — por esta ser a semana em que os salários são pagos —, a ação é conduzida por hackers brasileiros que se dizem integrantes do grupo internacional Anonymous, que já derrubou sites importantes pelo mundo, como os do FBI e da CIA.”

5) “Anonymous intercepta conferência entre FBI e Scotland Yard e divulga na internet http://migre.me/7MCtg” (1.438 cliques)

“O Anonymous afirmou ter interceptado uma teleconferência entre a FBI e a Scotland Yard, a polícia inglesa, em que discutiam sobre a investigação criminal acerca dos próprios hackers, informou a agência Associated Press nesta sexta-feira, 3.”

6) “Steve Jobs é imitado em polêmico comercial de tablet Android (via @radar_tec) http://migre.me/7MzgU” (1.070 cliques)

“Steve Jobs, cofundador da Apple falecido em outubro do ano passado, aparece de asas e auréola no comercial acima para promover um tablet chamado ActionPad. Não se trata do real, claro. Segundo o site de tecnologia Mashable, trata-se do comediante Ah-Ken, que, em calça jeans e blusa preta de gola olímpica (traje característico de Jobs), apresenta a prancheta eletrônica e no fim diz: ‘Graças a Deus eu posso finalmente brincar com outros tablets’.”

7) “Hoje foi a vez do site do Banco do Brasil ficar fora do ar (por @radar_tec) http://migre.me/7L7d3“(924 cliques)

“Depois de atacar os sites do Bradesco e do Itaú, um grupo hacker que aparece no Twitter como @AntiSecBRTeam informou nesta quarta-feira,1, ter atacado a página Banco do Brasil. Por volta das 11h, o site apresentou lentidão e, em alguns momentos, a página chegou a não ser carregada, quando o Radar Tecnológico tentou o acesso. Às 12h20, o site continuava lento.”

8) “Campus Party anuncia últimos nomes para 2012 http://migre.me/7Kg8B“ (843 cliques)

“A Campus Party anunciou nesta terça-feira, 31, os últimos nomes da sua programação para a edição de 2012. Entre os destaques, um dos arquitetos da internet e pesquisador do MIT, John Klensin; participantes do Occupy Wall Street, da Acampada del Sol e da Primavera Árabe para debater juntos os acontecimentos de 2011 pela primeira vez.”

9) “Mark Zuckerberg terá salário de US$ 1 por ano http://migre.me/7LQ64” (770 cliques)

“Ele não precisa mais de dinheiro? Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, vai ganhar um salário minúsculo a partir de 2013: US$ 1 por ano. Se fosse no Brasil, seria algo em torno de R$ 1,70 na cotação desta quarta-feira, o suficiente para comprar um chocolate ou pouco mais de uma dúzia de balas.”

10) “Pirate Bay homenageia o escritor e mais novo pirata Paulo Coelho http://migre.me/7JLyT” (763 cliques)

“Paulo Coelho se posicionou contra a lei antipirataria americana Sopa e foi homenageado pelo maior site de torrent do mundo, o The Pirate Bay (TPB). Na página dos piratas, a foto do escritor brasileiro virou um Doodle e inaugura uma campanha do TPB que deve destacar artistas que permitam o compartilhamento gratuito de suas obras pela internet.”

