1) “Congresso dos EUA tira #Sopa da pauta http://migre.me/7BPtQ” (6.917 cliques)

“O autor do projeto de lei americano antipirataria (Stop Online Piracy Act, ou apenas ‘Sopa’), Lamar Smith, declarou nesta sexta-feira, 20, que está retirando a proposta da pauta ‘até que haja um consenso maior em torno de uma solução’. ‘Está claro que precisamos rever nossa abordagem para chegar na melhor maneira de lidar com o problema de ladrões estrangeiros roubando e vendendo produtos e invenções americanos’, disse o deputado republicano em entrevista à Reuters.”

2) “Oito anos depois, Orkut ganha app para iPhone e iPad http://migre.me/7AheD” (1.879 cliques)

“Essa talvez impressione quem achava que o Google havia abandonado sua rede social criada em 2004 e que hoje conta basicamente com brasileiros entre seus usuários. O Orkut acaba de ganhar um aplicativo para iOS, sistema operacional compatível com iPhone, iPad e iPod Touch.”

3) “Senado compra 110 tablets para parlamentares por R$ 189 mil http://migre.me/7AWN1” (1.341 cliques)

“O Senado assinou um contrato de R$ 189 mil para comprar 110 tablets que serão usados pelos parlamentares e alguns servidores da Casa. Cada aparelho, da marca Samsung, custará R$ 1.718 aos cofres públicos. A compra foi publicada no Diário Oficial de terça-feira, 17, após a realização de um pregão eletrônico. Segundo o setor de informática do Senado, o uso dos tablets pelos parlamentares e funcionários poderão reduzir o consumo de papel e dar mais agilidade aos trabalhos legislativos da Casa.”

4) “Governo quer restringir celulares ruins http://migre.me/7yESH” (1.195 cliques)

“A Anatel poderá começar a regular a entrada de celulares de baixa qualidade no País. A ideia do governo é dificultar a entrada desse tipo de aparelho. A iniciativa é dos ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e das Comunicações. Os respectivos ministros, Fernando Pimentel e Paulo Bernardo, esperam garantir a segurança dos produtos e impedir a concorrência desleal. ‘Queremos impedir a entrada no País de aparelhos de baixa qualidade’, disse Pimentel à Agência Brasil.”

5) “‘Botão de pânico’ esconde as abas do navegador http://migre.me/7yEuu” (1.003 cliques)

“Sabe quando você está gastando tempo no Facebook durante o expediente e o chefe aparece de repente? Não é raro se perder em botões para fechar rápido o navegador e evitar uma situação comprometedora. Certo: o melhor mesmo é não acessar conteúdo impróprio. Mas o acesso às vezes é inevitável – e uma extensão para Chrome e Firefox pode evitar problemas maiores com essas transgressões. O PanicButton, ou ‘botão de pânico’, é uma extensão que fecha todas as abas do navegados com apenas um clique.”

6) “Zuckerberg se posiciona contra a ‘Sopa’ pelo Facebook (em inglês) http://migre.me/7AbAD” (963 cliques)

Trecho da atualização de Mark Zuckerberg: “The internet is the most powerful tool we have for creating a more open and connected world. We can’t let poorly thought out laws get in the way of the internet’s development. Facebook opposes SOPA and PIPA, and we will continue to oppose any laws that will hurt the internet.”

7) “Anonymous derruba sites em protesto à Sopa e ‘vinga’ MegaUpload http://migre.me/7B4r1“(877 cliques)

” Em resposta ao fechamento do site MegaUpload – site de download acusado de violação de direitos autorais –, o grupo hacker Anonymous derrubou sites da Universal Music, Justiça, Associação das Gravadoras (RIAA) e Associação Cinematográfica (MPAA) dos Estados Unidos. A operação intitulada #OpMegaupload ou #OpPayback foi anunciada e comemorada pelo Twitter do grupo.”

8) “‘I have a dream’ é protegido por copyright; mídia com discurso custa US$ 20 http://migre.me/7zDpW“ (817 cliques)

“O discurso ‘Eu tenho um sonho’, de Martin Luther King, é um dos mais importantes do século XX. Aquele 28 de agosto de 1963 foi definido pelo próprio King como o ‘dia que entrará para a história como a maior demonstração de liberdade da história dos EUA’. Luther King falou sobre a liberdade e a harmonia dos povos, pregando a convivência pacífica e respeitosa entre negros e brancos. Foi um marco no movimento pela igualdade de direitos. Mudou tudo. Tornou-se parte da história da humanidade.”

9) “A Apple é maravilhosa, diz Mark Zuckerberg http://migre.me/7yE8w” (783 cliques)

“Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook, reconhece ser um admirador de empresas como Amazon, Apple e Google, em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo ‘The Wall Street Journal’. ‘A Amazon é um bom exemplo de empresa que foca no longo prazo e aceita margens menores no curto prazo’, afirmou o bilionário nova-iorquino.”

10) “União Europeia critica ‘Sopa’ http://migre.me/7BDC9” (618 cliques)

“A vice-presidente da Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia, e responsável pela Agenda Digital, Neelie Kroes, mostrou nesta sexta, 20, sua discordância sobre a atual versão do projeto de lei americano que pretende impedir a pirataria na internet, conhecido como SOPA.”

