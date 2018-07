Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Acordo que desconectará quem baixar conteúdo ilegal será assinado neste sábado http://migre.me/5Nagx” (4.128 cliques)

“O ACTA, acordo internacional sobre proteção da propriedade intelectual, já tem data para ser assinado: próximo sábado. O Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) será assinado em Tóquio por representantes do Japão, Austrália, EUA, Canadá, Coreia do Sul, União Européia, Marrocos, Singapura e Nova Zelândia. Quem divulgou a informação foi o Ministério da Negócios Estrangeiros do Japão.”

2) “Samsung ameaça pedir bloqueio do novo iPhone http://migre.me/5ND3I” (1.052 cliques)

“A Samsung ameaçou pedir, nesta quarta-feira, 28, a suspensão das vendas do novo iPhone, cujo lançamento mundial está previsto para o dia 4 de outubro, no mais novo capítulo de sua guerra com a Apple por patentes de celulares e tablets.”

3) “Samsung quer proibir iPad e iPhone na Holanda http://migre.me/5N7Bv” (670 cliques)

“A Samsung e a Apple disputaram nesta segunda-feira a mais recente batalha na guerra de patentes que as duas empresas travam, quando a companhia coreana solicitou a uma corte na Holanda que proibisse a venda de iPads e iPhones na Holanda.”

4) “Confirmado: produzido no Brasil Xbox 360 custará R$ 799 http://migre.me/5N1Iy” (653 cliques)

“A Microsoft Brasil confirmou nesta terça-feira, 27, por meio de comunicado, a fabricação no Brasil do videogame Xbox 360. O console será produzido na Zona Franca de Manaus pela Flextronics, parceira da Microsoft que já fabrica o videogame na China.”

5) “Vazou: Yahoo sugere que está à venda (via @radar_tec) http://migre.me/5MAQZ” (567 cliques)

“A tensão no Yahoo continua. Um comunicado interno divulgado aos funcionários da empresa — cujo objetivo era acalmar os ânimos após a demissão da presidente, Carol Bartz — sugere que a companhia analisa propostas de compradores.”

—-

6) “Apple reduz pedidos de iPads a fabricantes via @radar_tec http://migre.me/5MZjl” (525 cliques)

“Menos iPads devem sair das fábricas neste fim de ano. O banco JPMorgan afirmou em relatório divulgado ao mercado que a Apple está reduzindo em 25% o número de tablets encomendados às fábricas parceiras para o quarto trimestre, informa nesta segunda-feira, 26, a Bloomberg.”

7) “Youtube está instável. Msg de erro diz que “macacos altamente treinados” resolverão tudo http://migre.me/5O7u4“(332 cliques)

“O YouTube está enfrentando problemas de instabilidade na tarde desta quinta-feira, 29. Alguns usuários, ao tentarem assistir a vídeos pelo site, se deparam com uma mensagem de erro temporário, que pede que uma nova tentativa seja realizada em 30 segundos.”

8) “Intel e Samsung apoiarão novo Linux para celulares http://migre.me/5ND3Z“(328 cliques)

“Dois grupos de software Linux anunciaram, nesta quarta-feira, 28, que uniram forças para desenvolver um novo sistema operacional para celulares e outros aparelhos em colaboração com a Intel e Samsung.”

9) “Samsung se alia a Microsoft e irrita Google http://migre.me/5O4mu” (316 cliques)

“A Samsung anunciou, nessa quarta-feira, 28, dois importantes acordos sobre o mercado de software para dispositivos móveis. Junto com a Intel, a segunda maior fabricante de celulares do mundo vai liderar o comitê técnico que orientará o desenvolvimento de um sistema operacional baseado em Linux para aparelhos como smartphones, tablets e Tvs inteligentes.”

10) “Procura-se sócio para iPad brasileiro http://migre.me/5MFyw” (274 cliques)

“Um dos principais problemas para a implantação de uma fábrica para a montagem no Brasil do computador tablet iPad, da Apple, é encontrar um sócio brasileiro capacitado, afirmou nesta segunda-feira, 26, o Ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante.”

—-

