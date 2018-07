Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Twitter? Novo botão ‘Assinar’ do Facebook permite seguir usuários http://migre.me/5Hv3Z” (3.641 cliques)

“O Facebook lançou nesta quarta-feira, 14, uma função que permite a um usuário acompanhar as publicações de qualquer outro sem adicioná-lo como amigo. Assim, a rede social do curtir ganha um novo verbo: assinar. Mas bem que podia ser “seguir”, já que a nova ferramenta habilita conexões que já existem no Twitter e no Google+.”

2) “Procura por iPhone 5 deve superar a por iPhone 4 (via @radar_tec) http://migre.me/5GSSC” (855 cliques)

“O iPhone 5 ainda não foi lançado, mas já há muitas pessoas dispostas a comprá-lo. Uma pesquisa conduzida pela ChangeWave Research mostra que 31% de 2,2 mil entrevistados consideram a possibilidade de comprar o próximo smartphone da Apple. Treze por cento disseram ser “muito provável” adquirir o aparelho e 18%, “um tanto provável”, segundo o site de tecnologia Mashable.”

3) “Dilma sanciona lei que estipula cotas de produção nacional na TV paga http://migre.me/5Go5N” (655 cliques)

“A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem, praticamente sem alterações, a lei que regulamenta o setor de TV paga no Brasil. A lei, que tramitou no Congresso durante anos, acaba com o limite de 49% imposto a empresas estrangeiras na TV a cabo e abre esse mercado às operadoras de telefonia, que antes tinham várias restrições para operar.”

4) “Pearl Jam disponibiliza para streaming trilha de documentário http://migre.me/5Gtmo” (488 cliques)

“As 29 músicas da trilha sonora de Twenty, documentário sobre a trajetória do Pearl Jam, já estão disponíveis para audição na web (clique aqui para ouvir). Dirigido por Cameron Crowe (Quase Famosos), o filme resgata desde o início do quinteto de Seattle, passando pelo auge nos anos 90 até a fase atual. O longa estreou no último sábado (10) no 36° Festival Internacional de Cinema de Toronto.”

5) “O Netflix não assusta ninguém (Link no papel) http://migre.me/5FDmC” (484 cliques)

“O Netflix não assusta ninguém. Pelo menos essa é a impressão que os demais provedores de entretenimento por streaming estão espalhando. O serviço aterrissou por aqui, vindo dos EUA, há uma semana e é encarado pelos rivais mais próximos como algo positivo para a popularização do negócio, ainda pouco expressivo no País.”

6) “Hackers roubam dados de mais de 50 artistas http://migre.me/5HkuH” (370 cliques)

“O FBI está investigando um grupo hacker que teria invadido contas de e-mails e equipamentos de mais de 50 celebridades, entre elas as atrizes Vanessa Hudgens e Scarlett Johansson, que perdeu fotos em que aparecia nua depois que invadiram seu Blackberry.”

7) “Consulta pública sobre qualidade da banda larga acaba hoje. Ainda dá tempo de opinar http://migre.me/5IeUm“(365 cliques)

“Termina nesta sexta-feira, 16, a consulta pública sobre critérios de avaliação e medição da banda larga no Brasil. As consultas de nº 45 e 46, que se encerram às 23h59, determinam, entre outros pontos, o mínimo porcentual de velocidade a ser garantido pelos provedores em 60% no primeiro ano de contrato, 70% no segundo e 80% a partir do terceiro. Pelo site da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é possível enviar sugestões que, se acatadas, poderão fazer parte do texto final. A agência reguladora terá, então, até o dia 31 de outubro para publicar a nova regulamentação e o início da sua vigência.”

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/hMtZfW2z9dw" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

8) “Curso básico de memes da internet (por David @Pogue) http://migre.me/5Hn3y“(330 cliques)

“Nos velhos tempos, era fácil acompanhar a cultura pop. Havia apenas três canais de TV, e todos assistiam aos mesmos programas ao mesmo tempo. Mas, hoje em dia, é claro que as coisas não são mais assim. Há 500 canais de TV, e pode-se assistir a qualquer programa a qualquer momento. No entanto, isto não significa que não tenhamos mais uma base comum para a cultura popular. Esta base ainda existe – ela foi simplesmente transferida para a rede. As pessoas com menos de 20 anos sabem rir do clipe de Friday, sabem cantar o Melô do Invasor de Camas (‘Bed Intruder Song’) e brincar de ‘tábua’ (‘planking’) num lugar surpreendente.”

9) “Autor do algoritmo do Memorial do 11/09 define trabalho como arte (Link no papel) http://migre.me/5FDhR” (313 cliques)

“Em outubro de 2009, o canadense Jer Thorp morava em Vancouver e recebeu um e-mail que tinha como assunto: Potencial trabalho freelance. Ele respondeu dizendo que amaria fazer o trabalho, mas que não tinha certeza se aquilo daria certo. Quase dois anos depois, o resultado dessa troca de mensagens estampa páginas de jornal de todo mundo.”

10) “Testamos o Milestone 3 e o Xperia Play (Link no papel) http://migre.me/5FDrA” (303 cliques)

“Já houve uma época em que se destacava a fabricante que conseguisse fazer um celular menor que o da rival. Isso é passado. Desde o primeiro modelo da linha Milestone (ou Droid), a criatura só tem crescido. Ganhou altura, engordou, está mais experiente, elegante e potente.”

“Fechado, o Xperia Play, da SonyEricsson, parece um smartphone Android comum, só que mais pesadão. Se aberto, porém, o dispositivo revela porque era chamado de “PlayStation Phone” quando ainda era desenvolvido – no meio do telefone fica embutido um gamepad que imita os botões e o joystick do console. Entre os jogos estão títulos clássicos como Need for Speed, The Sims, FIFA, Sonic, além de emuladores de quase todos os consoles clássicos, como Super Nintendo ou Megadrive.”

