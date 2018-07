Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Câmara aprova incentivo à produção de tablets http://migre.me/5DAse” (1.555 cliques)

“A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, 6, medida provisória que estabelece incentivos para a produção de computadores tablets no Brasil. O texto segue agora para o Senado Federal. A MP, aprovada por votação simbólica, zera as alíquotas do PIS/Pasep (Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) cobrados sobre a venda dos produtos no mercado interno.”

2) “Google compra guia de restaurantes Zagat http://migre.me/5ErfF” (898 cliques)

“O Google anunciou nesta quinta-feira, 8, a compra da Zagat, especializada em recomendações e avaliações de restaurantes, entrando em um novo segmento da internet, da mesma forma que empresas como OpenTable, Yelp e Yahoo.”

3) “Twitter tem 100 milhões de usuários ativos http://migre.me/5ErdC” (696 cliques)

“Somente cerca de metade dos mais de 200 milhões de membros do Twitter acessam diariamente o serviço, mas o site está apurando crescimento de 40% no seu uso em aparelhos móveis a cada trimestre, afirmou o presidente-executivo Dick Costolo nesta quinta-feira, 8.”

4) “Apple procura supervisor para proteger lançamentos http://migre.me/5DXW4” (683 cliques)

“A Apple está buscando um profissional de segurança de novos produtos para zelar pelo segredo no desenvolvimento e fabricação de seus protótipos até a apresentação oficial. Depois que um protótipo do iPhone 4 caiu nas mãos de uma publicação especializada antes de chegar ao mercado, e da suposta perda de um protótipo do iPhone 5, que será comercializado em outubro, a companhia publicou uma oferta de trabalho em seu site para especialista em segurança de inovação.”

5) “Microsoft recupera acesso ao Hotmail http://migre.me/5ETtm” (448 cliques)

“A Microsoft informou nesta sexta-feira, 9, que restaurou para grande parte dos usuários o acesso a seus serviços online, incluindo o Hotmail, depois que uma falha tirou os produtos do ar por várias horas. A gigante de software informou em comunicado que tomou conhecimento do assunto por volta da 0h (horário de Brasília) e que os serviços começaram a ser restaurados às 2h30.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

6) “Protestos no Twitter geram hashtags, mas não passeatas (por @rodmartins) http://migre.me/5DxcN” (438 cliques)

“É controverso. Um estudo aponta que redes sociais, como o Twitter, retardam e não organizam mobilizações populares, como protestos. Pode parecer estranho para quem frequenta esses serviços, onde hashtags como #ForaRicardoTeixeira estão sempre no topo. Mas Navid Hassanpour, formado em engenharia elétrica em Stanford e aluno de ciências políticas na Universidade de Yale, levou o assunto para um caso extremo: a queda de Mubarak, no Egito, no início do ano.”

7) “Operadoras bloqueiam tablet pré-pago http://migre.me/5Dt6e” (381 cliques)

“Operadoras de celular estão bloqueando nos tablets o uso de internet pré-paga, que custa no máximo R$ 15 por mês, para vender planos pós-pagos específicos para os equipamentos, que custam, em média, R$ 50 mensais. A prática vai contra as normas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e contra o Código de Defesa do Consumidor.”

8) “Novo Android até novembro http://migre.me/5E16G” (360 cliques)

“O Google já anunciava desde o início do ano um novo sistema operacional que uniria o Honeycomb (Android 3.0), usado para tablets, e o Gingerbread (Android 2.3). Agora, esse OS curinga ganhou data, embora imprecisa, mas oficial, já que partiu da boca do presidente-executivo da empresa, Eric Schmidt.”

9) “Por que empresas que mudam o mundo nascem no Vale do Silício (por @rcruz) http://migre.me/5D2lV” (342 cliques)

“O Vale do Silício, na Califórnia, deu origem a algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. Por lá, parece não haver crise econômica. Na história da região, a Universidade de Stanford desempenha papel central (Bill Hewlett e David Packard saíram de lá para montar a HP em 1939; assim como Larry Page e Sergey Brin, que interromperam seu doutorado para fundar o Google em 1998).”

10) “Netflix chega no Brasil com streaming ilimitado a R$15 mensais http://migre.me/5D8ed” (339 cliques)

“A Netflix finalmente chegou. A empresa, que oferece streaming ilimitado de filmes e séries pela internet, anunciou o início das suas operações no País nesta segunda-feira, 5. O serviço estará disponível gratuitamente por este primeiro mês para quem quiser testá-lo e, depois disso, cobrará R$ 15 mensais por cliente. Até o dia 12 de setembro, a Netflix também estará em países como Argentina, Chile, Colômbia, México, Venezuela, além de todo o Caribe.”

—-

Leia mais:

• A semana passada do @link_estadao

• Outras semanas do @link_estadao