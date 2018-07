Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Apple ‘perde’ protótipo de iPhone – de novo http://migre.me/5BxGK” (1.890 cliques)

“Um protótipo de iPhone perdido em um bar. Já vimos essa história antes. Mas parece que aconteceu de novo: segundo o CNET, um funcionário da Apple esqueceu o que seria o ainda inédito iPhone 5 em um bar de tequila no distrito de Mission, em São Francisco, no final de julho. A perda teria deflagrado uma “corrida desesperada” da empresa atrás de seu produto desaparecido.”

2) “Microsoft venderá games mais baratos no Brasil (via @radar_tec) http://migre.me/5B3iA” (1.530 cliques)

“A partir desta quinta-feira, 1, os jogos eletrônicos para Xbox (videogame produzido pela Microsoft) terão preço reduzido em até 40% no Brasil. Os games poderão ser encontrados nas revendas oficiais e custarão a partir de R$ 69, informa a Microsoft em seu site.”

3) “Blockbuster assume falência e fecha 253 lojas no Canadá. Um possível culpado? Netflix http://migre.me/5C15A” (703 cliques)

“Blockbuster do Canadá, que até poucos anos era a principal locadora de filmes do país, fechará suas 253 lojas no final do ano em função da impossibilidade de encontrar um comprador, informaram nesta quinta-feira, 1º, os advogados da empresa.”

4) “Feice imita o Orkut (Link no papel) http://migre.me/5Aaku” (645 cliques)

“Entre os argumentos mais frequentes daqueles que criticam a falta de privacidade dentro do Facebook está o fato de que a rede social dificulta o controle (e o próprio entendimento) da visibilidade de tudo aquilo que se publica no site.”

5) “BBM? Samsung lança serviço de chat http://migre.me/5AaYy” (522 cliques)

“A Samsung lançou nesta segunda-feira, 29, uma ferramenta de mensagens instantâneas para aparelhos móveis, em sua mais recente tentativa de atrair consumidores para seus celulares e desafiar rivais como a Apple e a Research in Motion (RIM), fabricante do BlackBerry.”

6) “Apple contrata hacker que desbloqueou iPhone http://migre.me/5zlBQ” (408 cliques)

“‘Sinto-me inútil porque eu não tenho feito nada em um mês e meio’, comentou há dois dias na rede social Twitter, onde é conhecido como @comex, acrescentando já nesta sexta-feira que ‘tem sido realmente divertido, mas já está durando muito e estou ficando entediado, portanto, dentro de duas semana estarei estagiando na Apple’.”

7) “Jobs, um gênio do mundo digital (por Ethevaldo Siqueira) http://migre.me/5C2To” (406 cliques)

“Steve Jobs revolucionou mais a eletrônica digital do que qualquer outro líder setorial na segunda metade do século 20 e começo do século 21. Sua contribuição talvez seja ainda maior do que aquela dada por Henry Ford, um século antes, à indústria automobilística e mecânica em geral.”

8) “Mozilla lança versão de Firefox para tablets Android http://migre.me/5AFgw” (318 cliques)

“A Mozilla anunciou hoje em seu blog uma versão de seu navegador Firefox para tablets Android. A partir do modelo utilizado para smartphones, a empresa redesenhou o browser a fim de gerar uma sintonia maior com o Android 3.0, o Honeycomb do Google.”

9) “Huffington Post terá versão brasileira http://migre.me/5BVTM” (310 cliques)

“O ‘jornal da internet’ vem para o Brasil. Em português e com uma equipe local. Esse foi o anúncio da própria Arianna Huffington, presidente e editora-chefe do grupo. Ela está no País para participar de palestras e em busca de possíveis parcerias.”

10) “Microsoft quer barrar venda de celulares Motorola-Android http://migre.me/5Adji” (296 cliques)

“Mais um processo para a lista. Seguindo a prática da maioria das fabricantes de hardware e software, a Microsoft, que já acumula uma série de pedidos judiciais contra rivais, afirma em documento enviado a um tribunal norte-americano que a Motorola Mobility teria infringido sete patentes da companhia de Bill Gates relacionadas a gerenciamento de contatos, notificação e sincronização de calendário.”

