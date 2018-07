Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Confirmado: Netflix chega em setembro no Brasil http://migre.me/5yrVP” (957 cliques)

“A Netflix finalmente anunciou uma data para a sua chegada no Brasil: 5 de setembro. O diretor da empresa, Reed Hastings, vem ao Brasil para fazer o anúncio oficial. A maior locadora virtual do mundo, original dos Estados Unidos, tornou pública no início deste ano sua intenção em expandir os negócios para demais países no globo, principalmente na América Latina.”

2) “A Apple pós-Jobs http://migre.me/5yO3b” (920 cliques)

“O futuro da Apple, e de suas ações, está agora nas mãos da equipe que junto com Steve Jobs garantiu o sucesso da empresa no lançamento de revolucionários produtos, diz o Wall Street Journal. Na maioria das vezes fora dos holofotes, esta equipe enfrentará grandes desafios em um mercado altamente competitivo e que normalmente produz margem de lucro reduzida.”

3) “‘O Poderoso Chefão’ vira jogo no Facebook http://migre.me/5yShL” (546 cliques)

“Não é a primeira vez que a trilogia cinematográfica “O Poderoso Chefão” ganha uma versão para game, mas dessa vez as intrigas mafiosas de Don Vito Corleone chegam à rede social Facebook, pelas mãos da Paramount Digital Entertainment, produzido pelo grupo especializado em jogos sociais Kabam.”

4) “Gilberto Gil debate música e tecnologia com Lessig, o criador do Creative Commons http://migre.me/5zkdO” (407 cliques)

“Nesta quarta-feira, 24, às 20h, o Auditório Ibirapuera recebe, entre outros, o músico e ex-ministro Gilberto Gil e o professor de Harvard e defensor do Creative Commons Lawrence Lessig, para debater na mesa “Criatividade, Tecnologia e Políticas Públicas”. A mesa, que terá na pauta temas como direitos autorais, futuro da música e, claro, Creative Commons, reúne ainda outros nomes como os professores Ronaldo Lemos (FGV-RJ), Sérgio Amadeu (UFABC), Ivana Bentes (UFRJ), além do diretor do SESC-SP, Danilo Miranda, e ex-coordenador de políticas digitais do MinC, Cláudio Prado.”

5) “Steve Jobs renuncia da presidência da Apple http://migre.me/5yulV” (404 cliques)

” O ícone do Vale do Silício Steve Jobs renunciou nesta quarta-feira, 24, como presidente-executivo da Apple, encerrando o período de 14 anos durante o qual comandou a empresa que ajudou a fundar em uma garagem.”

6) “FOTO: Steve Jobs aparece debilitado após renúncia http://migre.me/5zho7″ (356 cliques)

““Eu sempre disse que se chegasse um dia em que eu não mais pudesse dar conta das minhas obrigações e das expectativas enquanto CEO da Apple, eu seria o primeiro a fazê-los saber. Infelizmente, esse dia chegou”, disse Steve Jobs em sua carta de renúncia à presidência da Apple publicada nesta quarta-feira, 24. O ex-CEO enfrenta um câncer pancreático desde 2004 e, após um transplante de fígado em 2009, sua saúde aparenta estar cada vez mais debilitada.”

7) “EMI pode se fundir a outra gravadora. E as autoridades antitruste não estão nem aí http://migre.me/5xv6f” (345 cliques)

“A redução de quatro para três no número de grandes gravadoras do setor musical normalmente faria soar o alarme dos órgãos reguladores antitruste, especialmente quando essas companhias representam 75% dos negócios de música. Mas a possibilidade de a EMI ser engolida pela Universal, Sony ou Warner, não deve provocar reação, mesmo que a fusão possa reduzir para apenas três grandes empresas de gravação música dominando o mercado, das seis que havia na década de 90, é o que afirmam especialistas antitruste.”

8) “No Link desta segunda: Você sabe quanto você paga para usar a internet no celular? http://migre.me/5xuMB” (291 cliques)

“O setor de telecomunicações e, em especial, o de telefonia móvel, está no topo das reclamações ao Procon. Esse fato evidencia outros dois: se há reclamações é porque o serviço não está funcionando como prometia e a comunicação entre consumidor e ofertante não é das melhores.”

9) “Ingleses trocam literatura por Facebook e Twitter, diz pesquisa http://migre.me/5xXmG” (284 cliques)

“Os jovens britânicos estão abandonando Dickens, Shakespeare e Keats em troca do Facebook e Twitter, e um em cada seis deles passa um mês sem ler livro algum, apontou uma pesquisa.”

10) “‘Pulp Fiction’ no Facebook http://migre.me/5xV8k” (273 cliques)

“A Miramax anunciou nesta segunda-feira, 22, em seu blog oficial uma parceria com o Facebook para lançar um aplicativo de streaming que permitirá assistir filmes do estúdio através da rede social.”

