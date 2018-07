Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Vazou: operadora testa 4G em iPhone nos EUA http://migre.me/5uVIu” (1.989 cliques)

“Uma das grandes operadoras norte-americanas parceiras da Apple estaria testando o padrão LTE (Long Term Evolution), que garante mais velocidade à aparelhos móveis que o 3G, em iPhones. O Boy Genius Report publicou documentos, os quais chama de “evidências”, que mostram uma lista de códigos que evidenciaria o teste. As gigantes Verizon e AT&T são parceiras da empresa de Steve Jobs e já implantaram redes 4G em algumas regiões dos Estados Unidos.”

2) “Usados na fabricação de iPad e caças militares, minerais raros se tornam o novo ouro (Link no papel) http://migre.me/5uN8F” (1.015 cliques)

“A expansão da tecnologia depende hoje alguns minerais estruturalmente parecidos, com nomes estranhos e espalhados desigualmente pelo mundo. Alguns são encontrados no Brasil, como o tântalo, com uma mina em Presidente Figueiredo (AM), e o nióbio, explorado nas cidades de Ouvidor e Catalão (GO) e Araxá (MG). O primeiro é componente vital em baterias de celular e o responsável pela expansão da sua carga. O segundo vai na liga metálica de motores de foguete e está sendo pesquisado para funcionar como um dos mais modernos tipos de supercondutor.”

3) “Google pode ser investigado por compra da Motorola Mobility http://migre.me/5viTl” (590 cliques)

“O Google, que já é alvo de investigações antitruste, pode ter se exposto a maiores escrutínios de autoridades com a proposta de aquisição da Motorola Mobility por US$ 12,5 bilhões em dinheiro.”

4) “A história da arte (pirateada) http://migre.me/5uNnL” (586 cliques)

“A artista Bia Bittencourt, 26 anos, achava o livro A História da Arte, de Ernst Gombrich, o mais chato entre todos os livros de arte. Quando uma amiga lhe fez uma proposta para recriar um livro de arte, ela não pensou duas vezes: escolheu o clássico de Gombrich, publicado nos anos 50. “A proposta era piratear um livro que fosse essencial em uma biblioteca de arte. Já que eu ia ter que recriá-lo mesmo, escolhi o mais entediante”, explica.”

5) “Depois da Motorola, Nokia entra na mira de gigantes http://migre.me/5uUo4” (404 cliques)

“As ações da Nokia chegaram a subir mais de 10% nesta segunda-feira, 15, depois que o anúncio de compra da Motorola Mobility pelo Google reanimou as expectativas sobre uma oferta pela fabricante finlandesa de celulares.”

6) “Valor da Motorola é 3 vezes maior que o setor de eletrônicos do Brasil (via @radar_economia) http://migre.me/5vf5J” (390 cliques)

“O preço que o Google pagou para comprar a Motorola Mobility, US$ 12,5 bilhões equivale a quase o triplo do valor de mercado de todos os fabricantes de eletroeletrônicos do Brasil de capital aberto, segundo dados da consultoria Economática.”

7) “O que estão dizendo sobre Google + Motorola http://migre.me/5uVJp” (380 cliques)

“O Google anunciou nesta segunda-feira, 15, a compra da Motorola Mobility por cerca de US$ 12, 5 bilhões, o seu maior investimento até hoje e o primeiro grande acordo do fundador e atual presidente Larry Page.”

8) “Tablets mais baratos (por @rcruz) http://migre.me/5uLoX” (337 cliques)

“O governo vem anunciando a política para popularização dos tablets desde o início do ano. Finalmente, os primeiros equipamentos com impostos reduzidos começam a chegar ao mercado. A Motorola baixou o preço do tablet Xoom (foto) e a Samsung começou a vender neste sábado, 13, o Galaxy Tab 10.1.”

9) “Após bloqueio de celulares, Anonymous ataca sistema de trânsito na Califórnia http://migre.me/5uVLl” (287 cliques)

“O sistema de transportes de São Francisco, nos EUA, foi atacado pelo Anonymous. O grupo atacou o site do sistema de Trânsito Rápido de São Francisco (Bart, na sigla em inglês) no domingo, e o serviço permaneceu fora do ar até segunda-feira, 15, com a mensagem ‘este site está no momento sob renovação’”

10) “Evento aponta de tendência de câmeras: amadoras e exageradas (Link no papel) http://migre.me/5uNly” (280 cliques)

“Começa amanhã em São Paulo a PhotoImage Brazil, que, até quinta-feira, planeja apresentar os últimos lançamentos na área de imagens e vídeos. Segundo Duda Escobar, show manager do evento, a maioria dos lançamentos que serão vistos na edição deste ano trazem aprimoramentos de funções já existentes nas câmeras digitais.”

