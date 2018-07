Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Citibank anuncia roubo de dados de clientes no Japão (via @radar_tec) http://migre.me/5rY6F” (1.141 cliques)

“A segurança das informações de clientes em sistemas bancários foi, mais uma vez, afetada. A filial japonesa do banco Citibank anunciou que dados pessoais de 92,4 mil clientes foram roubados e vendidos a outra pessoa.”

2) “Apple ultrapassa Exxon e se torna a empresa mais valiosa do mundo http://migre.me/5stsy” (1.034 cliques)

“A Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo na tarde desta terça-feira, 9, ao ultrapassar a petrolífera Exxon Mobil. O preço das ações da Apple, na NASDAQ (bolsa que agrupo empresas de tecnologia), valorizam-se após apresentar os bons resultados trimestrais da empresa. Em dezembro do ano passado, a fabricante dos aparelhos iPhone havia se tornado a segunda colocada ao superar a estatal chinesa Petrochina.”

3) “Durou pouco. Apple termina o dia como a segunda empresa mais valiosa http://migre.me/5svLv” (1.010 cliques)

” A alegria durou pouco. A Apple havia superado a petrolífera Exxon Mobil e se tornado a empresa mais valiosa do mundo, mas, ao fechar das bolsas de Nova York (NYSE) e NASDAQ, a companhia de Steve Jobs perdeu sua colocação e voltando à segunda posição.”

4) “Anonymous nega que queira atacar Facebook http://migre.me/5twHO” (984 cliques)

“O grupo de hackers Anonymous negou através de sua conta do Twitter qualquer envolvimento por trás do suposto ataque contra o Facebook que circula na internet. O coletivo admitiu, contudo, que os líderes responsáveis podem ser membros do grupo que atua de forma independente.”

5) “Facebook vai fechar contas de presidiários nos EUA http://migre.me/5twIO” (951 cliques)

“O Facebook começou a fechar as contas de presidiários da Califórnia depois que um homem condenado por pedofilia visitou, da prisão, a página de sua vítima, informaram as autoridades e o site de redes sociais. O Facebook fechou as contas de pelo menos dois detentos e as autoridades estão trabalhando para identificar outras contas que tenham sido acessadas da prisão, segundo o departamento penitenciário da Califórnia.”

6) “Mais 22 Apple Stores falsas são descobertas na China http://migre.me/5tqNI” (814 cliques)

“As autoridades da cidade de Kunming, no sudoeste da China, identificaram outras 22 lojas Apple Stores não autorizadas, depois de a divulgação de uma loja falsa na cidade ter causado controvérsia internacional.”

7) “Apple é acusada de elevar preços de e-books http://migre.me/5twH4” (619 cliques)

“Um escritório de advocacia dos Estados Unidos abriu um processo contra a Apple acusando a empresa de manipulação do mercado dos livros eletrônicos junto com cinco editoras para forçar a Amazon a abandonar sua política de descontos, segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 11, à imprensa.”

8) “Anonymous quer ‘destruir’ o Facebook http://migre.me/5sWLz” (547 cliques)

“Depois de derrubar os sites do Pentágono e da OTAN, roubar gravações da News Corp e até ajudar no conflito da Síria, o Anonymous agora planeja uma das suas mais complexas operações: destruir o Facebook.”

9) “Anonymous ataca sites da polícia americana http://migre.me/5s1Ho” (517 cliques)

“O grupo Anonymous declarou que teve acesso a uma “grande quantidade de informação confidencial” de 70 sites de agências policiais dos Estados Unidos, enquanto as autoridades americanas “não negam nem confirmam” o suposto ataque.”

10) “Inglaterra estuda bloquear redes sociais http://migre.me/5tqMz” (503 cliques)

“O governo britânico está estudando interromper os serviços de redes sociais online, como o Blackberry Messenger e o Twitter, durante o período de agitação nas ruas, disse nesta quinta-feira, 11, o primeiro-ministro David Cameron.”

