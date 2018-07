Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Liberte seu roteador: ativistas defendem rede pública de Wi-Fi (Link no papel) http://migre.me/5l9OB” (2.843 cliques)

“No telhado da casa de Dana Sniezko, em São Francisco, fica um roteador. Dali sai um sinal de Wi-Fi de 4 Mbps que pode ser usado por qualquer um. Não há senha. “Eu deixo a conexão aberta como um serviço público”, explicou a americana de 27 anos ao Link. “Embora São Francisco seja uma capital tecnológica, há muitas pessoas que não têm acesso à internet e, cada vez mais, ela é necessária para fazer a maior parte das coisas: encontrar uma casa, conseguir um emprego, trabalhar em serviços sociais e ficar em contato com os amigos”, diz.”

2) “Empresas expandem rede de Wi-Fi grátis (Link no papel) http://migre.me/5l9R7” (1.833 cliques)

“‘Um mundo de Wi-Fi livre’. Esse é o slogan ambicioso da empresa espanhola Fon, que teve uma boa ideia: por que não aproveitar parte da conexão dos usuários para criar uma boa cobertura de Wi-Fi? A empresa opera com um roteador específico, comprado pelos usuários, que divide a conexão e dedica parte dela a construir a rede da Fon. Com isso, o usuário pode se conectar em qualquer um dos hotspots que a empresa já tem no mundo – hoje são quatro milhões. Há alguns no Brasil, mas a Fon não opera oficialmente por aqui.”

3) “Facebook tem 70% dos usuários do Orkut, diz pesquisa http://migre.me/5n3fK” (1.779 cliques)

“No mês em que o Google inaugurou o seu ambicioso projeto nas redes sociais, o Google+, a audiência do Facebook no Brasil chegou a 24,4 milhões de visitantes únicos com mais de 6 anos de idade, de acordo com os números da consultoria ComScore, divulgados ao Link. Já os usuários com mais de 15 anos somam 23,7 milhões.”

4) “Google+ repensa modo de identificar perfis fakes, proibidos na rede social http://migre.me/5lYYe” (1.318 cliques)

“O Google não quer que os usuários de sua rede social se identifiquem por apelidos, nomes inventados e pseudônimos. Não quer e não permite, uma vez que a regra de usar um nome real consta nos termos de uso do Plus. Quem desrespeita essa exigência pode até ter seu perfil desativado. E foi o que aconteceu com diversos usuários na semana passada, em um processo que acabou suspendendo diversas contas por engano.”

5) “Após reclamações, Facebook facilita desativação de tags automáticas em fotos http://migre.me/5lX9U” (1.067 cliques)

“Usuários do Facebook agora poderão, de um modo mais fácil, desabilitar o recurso de marcação de fotos por reconhecimento facial. A atitude do site se deve a reclamações de violação de privacidade. A implementação da ‘sugestão de marcação’ – criado para tornar mais rápido o processo de marcar os amigos em fotos – reacendeu preocupações sobre como a maior rede social do mundo, com 750 milhões de usuários, lida com privacidade.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

6) “LinkedIn cria botão para usuário se candidatar a emprego (via @radar_tec) http://migre.me/5lNDb” (616 cliques)

“A concorrência entre os sites de conexões profissionais fica acirrada a cada novo recurso criado. Nesta segunda-feira, 25, o LinkedIn lançou oficialmente o botão ‘Apply with LinkedIn’, que permite que os usuários se candidatem a vagas de trabalho diretamente no site do empregador.”

7) “Plácido Domingo, a cara da indústria (do P2P) http://migre.me/5m2hB” (516 cliques)

“A Federação Internacional da Indústria Fonográfica tem um novo rosto: Plácido Domingo. O cantor de ópera espanhol, de 70 anos, é o novo presidente da entidade que representa 1,4 mil gravadoras de 66 países.”

8) “Usuários de Internet Explorer são menos inteligentes, aponta estudo (por @rodmartins) http://migre.me/5nqE4” (413 cliques)

“Usuários do navegador Internet Explorer, da Microsoft, têm menor QI. É o resultado de um estudo feito pela empresa canadense AptiQuant. Foram medidos os quocientes de inteligência de 101.326 internautas.”

9) “Líder de igreja diz que internet não é de Deus (por @rodmartins) http://migre.me/5luBo” (410 cliques)

“Líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo pediu aos fiéis em seu blog que fiquem 21 dias longe de internet, TV, rádio e jornais: ‘Enfim, de tudo o que não for de Deus’, postou.”

10) “Nova Constituição da Islândia recebe sugestões pela internet http://migre.me/5nxig” (358 cliques)

“Um grupo responsável por criar a nova constituição da Islândia decidiu usar a internet para ouvir quais alterações os cidadãos do país gostariam de ver refletidas na lei. O rascunho produzido pelo comitê foi postado em um site (www.stjornlagarad.is, em islandês e inglês) e recebeu mais de 1.600 opiniões, algumas das quais serviram de reflexão para os legisladores, que também buscaram ouvir as pessoas no Twitter e no Facebook.”

—-

Leia mais:

• A semana passada do @link_estadao

• Outras semanas do @link_estadao