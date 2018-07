Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “China copia até lojas de produtos Apple http://migre.me/5jhWn” (1.097 cliques)

“Os empregados usam os mesmos uniformes azuis, bordados com o logotipo da maçã. iPads, iPhones, iPods e Macs ficam em exposição em uma mesa de madeira e o ambiente da loja é minimalista, à moda de Steve Jobs. Do lado de fora, anúncios luminosos indicam que aquela loja é uma Apple Store – não a original, mas a Made in China.”

2) “Apple libera app do Google+ http://migre.me/5iHuJ” (841 cliques)

“A Apple demorou quase três semanas, quando o prazo normal é de três dias, para aprovar a entrada do aplicativo do Google+ na App Store. Após reclamação até de representantes do Google, o aplicativo da rede social foi liberado nesta terça-feira e já pode ser baixado grauitamente por usuários do iPhone (3G, 3GS e 4)”

3) “Brasil não tem meta de internet gratuita http://migre.me/5jJ0v” (753 cliques)

“Apesar de já ter admitido que o governo poderá subsidiar o acesso a banda larga para as pessoas que não puderem pagar R$ 35 mensais por um plano de 1 megabits por segundo (Mbps), o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou nesta quinta-feira, 21, que não existe uma meta para levar internet gratuita a essa população.”

4) “Nas próximas semanas, a Paulista deve se tornar uma Avenida cibernética (Link no papel) http://migre.me/5ibSW” (520 cliques)

“Pelas próximas semanas, a Avenida Paulista, em São Paulo, será palco de produções nacionais e internacionais que unem arte e tecnologia em uma experiência só. Nesse cenário, encaixa-se o ser humano não só como autor mas como elemento essencial para que a arte se torne arte. Isso porque o objeto da arte cibernética, conceito trabalhado pela exposição Rumos, do Itaú Cultural, e em grande parte também pelo File 2011, no Centro Cultural Fiesp, demanda a interação. O que veremos ao andar pela Paulista até o início de setembro não serão quadros ou esculturas, objetos de admiração e reflexão, mas criações que precisarão da ação do homem para agir, às vezes ludicamente, sobre ele. Calçadas, metrôs e espaços culturais estarão tomados por elas.”

5) “As palavras-chave mais caras do Google http://migre.me/5jhU7” (495 cliques)

“á se perguntou de onde vem toda a receita do Google? Só nesse segundo trimestre, a empresa lucrou cerca de US$ 2,51 bilhões. Do total de receita, 97% vem de publicidade – eis a origem. Para ilustrar, entre o 3º trimestre do ano passado e o segundo deste, o Google teve uma receita de US$ 33,3 bilhões, disso, a publicidade é responsável por US$ 32,2 bilhões. Entre outras formas, o Google o faz através daqueles anúncios que aparecem ao lado dos resultados de busca. O sistema é chamado Google Adwords.”

6) “Microsoft oferece US$ 250 mil por informações sobre ‘fabricantes de spam’ http://migre.me/5iB1k” (481 cliques)

“A Microsoft oferece uma recompensa de até US$ 250 mil por informações sobre os criadores do Rustock, uma rede mundial com capacidade de enviar 30 bilhões de spams por dia. Em um post no blog oficial da Microsoft, Richard Boscovich, responsável pela unidade de crimes digitais da Microsoft, afirma que após Rustock terem derrubado a Rustock em março deste ano através de uma ação civil, a investigação agora foca em prender os responsáveis.”

7) “Facebook esconde você das buscas (Link no papel) http://migre.me/5ibOA” (416 cliques)

“O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, é o mais popular usuário do Google+. Ele está nos círculos de 185 mil pessoas. É mais popular do que Larry Page, criador e CEO do Google (que está nos círculos de 94 mil pessoas) e Vic Gundotra, criador da rede social, que foi adicionado por 47 mil usuários.”

8) “Operadoras terão que baixar preço de internet http://migre.me/5jNUL” (382 cliques)

“A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) apresentou nesta quinta-feira a proposta do Plano Geral de Metas de Competição (PGMC), que deve afetar principalmente empresas que possuem poder de mercado significativo, em especial os grupos Telefônica, Oi e Embratel.”

9) “Google fecha o Labs http://migre.me/5jhVc” (379 cliques)

“O Google sempre se diferenciou de outras empresas por deixar que seus programadores dedicassem grande parte das suas horas não apenas os produtos principais, como o buscador ou o Gmail, mas com projetos pessoais.”

10) “Justiça proíbe Nextel de vender a pessoa física (via @radar_tec) http://migre.me/5jNT9” (360 cliques)

“A operadora de telefonia TIM parece estar conseguindo o que quer. De acordo com matéria publicada nesta quinta-feira, 21, no jornal “Valor Econômico”, a Justiça proibiu a Nextel de vender seus serviços a pessoas físicas que não estejam vinculadas a um grupo. Essa prática incomoda há muito tempo a TIM, que acusa a empresa de concorrência desleal.”

