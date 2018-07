Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Pesquisadores desenvolvem TV que emite odores (por Ethevaldo Siqueira) http://migre.me/5gjmR ” (1.523 cliques)

“Imagine o cenário de um jardim florido em sua televisão e você poder sentir o perfume das rosas e manacás. Ou mil outras cenas em que há odores característicos associados à imagem da televisão. Por mais surpreendente que possa parecer, esse é o objetivo de uma pesquisa que está sendo desenvolvida na Universidade da Califórnia em San Diego em cooperação com a Samsung. Um dispositivo especial emitirá um conjunto de 10 mil odores diferentes.”

2) “Um Facebook dentro do Google Plus http://migre.me/5fEgb” (1.146 cliques)

“Uma empresa israelense desenvolveu um aplicativo que permite a usuários do recém lançado Google+ também ver o feed de notícias do líder, dentre as redes sociais, Facebook. Chamado ‘Google+Facebook‘, o aplicativo foi desenvolvido na semana passada pela empresa Crossrider, a qual tem como principal negócio o desenvolvimento extensões para browsers, e já possui 100 mil downloads, de acordo com Koby Menachemi, o cofundador e CEO da empresa.”

3) “Google reduz a memória, aponta estudo http://migre.me/5gqwL” (1.051 cliques)

“Os motores de busca como Google e as bases de dados na internet se transformaram em uma espécie de ‘memória externa’ de nosso cérebro, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira na revista Science, que revela que perdemos memória retentiva de dados, mas ganhamos habilidades de procura.”

4) “Pela primeira vez, Apple paga indenização a dono de iPhone por rastreamento http://migre.me/5glPz” (720 cliques)

“A empresa de Steve Jobs pagou, ainda que pouco, por supostamente monitorar a localização dos usuários de iPhones sem consentimento. O advogado sul-coreano Kim Hyung-suk, que processou a companhia em abril, recebeu US$ 946 da Maçã, informou a Reuters nesta quinta-feira, 14. Trata-se da primeira indenização paga por esse tipo de reclamação.”

5) “O primeiro tweet brasileiro (por @rodmartins) http://migre.me/5fCHJ” (588 cliques)

“O pessoal sempre antenado da YouPix resolveu investigar qual foi o primeiro tweet brasileiro da história. Não há como ter 100% de certeza, mas eles acreditam ter chegado: em 13 de julho de 2006, @crisdias publicou um singelo ‘testando’.”

6) “Microsoft deve revelar Windows 8 em setembro http://migre.me/5eR6w” (526 cliques)

“A vice-presidente de Marketing do Windows, Tami Reller, disse nesta segunda-feira, 11, que a Microsoft deve revelar detalhes do Windows 8 em uma conferência para desenvolvedores de software que ocorre em setembro, na Califórnia.”

7) “Amazon terá tablet com Android http://migre.me/5gjeM” (515 cliques)

“A Amazon.com lançará um tablet neste ano para ampliar sua posição dominante como maior varejista da internet, expandir seus serviços de comércio de aparelhos móveis e vender mais bens digitais, de acordo com analistas e investidores.”

8) “Google+ para empresas http://migre.me/5eR4P” (470 cliques)

“Em entrevista à agência Bloomberg no sábado, 9, o gerente de produtos do Google Christian Oestlien afirmou que o buscador tem planos de criar ferramentas sociais voltadas para os negócios até o fim do ano. A ideia seria incorporar recursos para empresas utilizarem a plataforma social do Google lançada em versão de testes no dia 28 de junho.”

9) “Pela primeira vez, Groupon dá desconto para compra de carros http://migre.me/5f1ZS” (404 cliques)

“Pela primeira vez, o Groupon ofertou desconto para a compra de um automóvel nesta terça-feira, 12, sinal de que a empresa de compras coletivas está expandindo suas ofertas para produtos de maior valor.”

10) “Rede social para traição é lançada no Brasil (por @rodmartins) http://migre.me/5eWqg” (384 cliques)

“Tem rede social para tudo hoje, né? Pois uma nova acaba de desembarcar no Brasil. Após trabalhar num site para mulheres encontrarem homens ricos, a brasileira Laís Ranna, que mora nos EUA, veio ao País para lançar um serviço para encontrar amantes.”

