Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Aplicativo diz o quão movimentado está um bar http://migre.me/5aPIy” (1.262 cliques)

“Um aplicativo de celular prestes a ser lançado no mercado almeja aumentar a possibilidade de se encontrar um membro do sexo oposto em bares, utilizando tecnologia de reconhecimento facial para contar quantos homens e mulheres estão no local.”

2) “Zuckerberg, dono do Facebook, é o mais popular do Google+ http://migre.me/5aS7x” (1.219 cliques)

“Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, é o usuário mais popular da rede social ‘inimiga’, o Google+. O site SocialStatistics mede esse fator dentre os usuários do Plus. O critério não é o número de amigos, que Mark tem apenas 39 até o momento, mas a quantidade de usuários que o seguem. Zuckerberg tem 21.213 seguidores, 6.415 a mais do que o segundo colocado que, ironicamente, trata-se de Larry Page, o CEO do Google. Além dele, do Google ainda estão o engenheiro Vic Gundotra (na terceira posição) e o cofundador Sergey Brin (em quarto lugar).”

3) “Copie contatos do Facebook para Google+ http://migre.me/5aWf8″ (1.181 cliques)

“Como previsto anteriormente neste post (e pelo Stephen Shankland) o Facebook excluiu as funções do Facebook Friend Exporter do seu sistema. Entenda, Mark Zuckerberg não quer perder amigos. O Facebook, ao contrário do Google, não permite que a lista de amigos de um usuário seja exportada para outra plataforma.”

4) “‘Marcha contra a orkutização do Google+’ é organizada em SP (por @rodmartins) http://migre.me/5a6CL” (940 cliques)

“Pode isso? Um “evento” criado no Facebook convoca uma “Marcha contra a orkutização do Google+”. A “passeata” para nova rede social do Google não ficar parecida com o Orkut está marcada para o próximo sábado e deve percorrer a Av. Paulista, em São Paulo.”

5) “Anonymous teria roubado dados da Apple http://migre.me/5aSYU” (816 cliques)

” O grupo de hackers Anonymous reivindicou a autoria do recente ataque feito a um servidor da Apple e a publicação dos 27 nomes de usuários e senhas que dão acesso a um dos sites da empresa de tecnologia.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

6) “Twitter oferece menos segurança que outros serviços da internet http://migre.me/5cTFc” (691 cliques)

“O Twitter está disponibilizando menos ferramentas para auxiliar na segurança de contas de usuários do que outros serviços da internet, disseram especialistas em segurança.”

7) “O gratuito vale mais (do Que Mario?) http://migre.me/5cZRp” (562 cliques)

“Uma pesquisa da Flurry, empresa especializada em análise de aplicativos para aparelhos móveis, concluiu que apps de jogos gratuitos estão passando a dar mais retorno financeiro para as empresas do que os pagos. A partir da observação de cerca de 90 mil apps relacionados na App Store, da Apple, constatou-se que a renda originada de aplicativos de jogos freemium (termo usado para falar dos gratuitos, contrapondo-os aos premium, os apps pagos) cresceu 40% entre janeiro e junho deste ano.”

8) “Youtube testa novo design http://migre.me/5cAMx” (513 cliques)

“Por meio da sua incubadora de ideias, a TestTube, o YouTube está testando um possível novo design para a página, que altera a forma de organização de vídeos, listas de reprodução e canais.”

9) “A primeira falha do Google Plus http://migre.me/5aS8F” (507 cliques)

” Depois que jornal Financial Times apontou uma falha de privacidade pequena, mas grave, na nova rede social do Google, o Google Plus, a empresa correu para corrigir o problema.”

10) “Google Maps agora funciona offline para Android http://migre.me/5cAT5” (511 cliques)

“O Google tornou pública nesta quarta-feira, 6, a versão 5.7 do aplicativo do Google Maps para aparelhos Android. Como novidades, agora será possível baixar mapas (com um raio de quase 20 km) e acessá-los enquanto o celular estiver sem conexão, além de obter rotas de transporte público e receber avisos – mesmo que esteja fazendo outra coisa no celular – de quantas paradas faltam até o ponto que deseja descer. No Brasil, este serviço, chamado Transit Navigation, está disponível para Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.”

—-

Leia mais:

• A semana passada do @link_estadao

• Outras semanas do @link_estadao