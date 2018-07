Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Hacker que desbloqueou o PS3 e o iPhone é contratado pelo Facebook http://migre.me/58132” (2.761 cliques)

” O Facebook contratou o hacker George Hotz, mais conhecido como GeoHot e responsável por desbloqueou o console PlayStation 3 (PS3) da Sony e o iPhone da Apple, segundo informou nesta segunda-feira, 27, o New York Times em sua edição online.”

2) “Conheça o Google+, o ‘Facebook do Google’ http://migre.me/58lZP” (1.991 cliques)

“O Google resolveu bater de frente com o Facebook. E a principal arma foi lançada nesta terça-feira, 28: o Google+, uma rede social que permitirá às pesssoas compartilharem atualizações de status, fotos e conteúdo. Só que o projeto, que está ainda fechado para poucos convidados, tem um diferencial importante, diz o New York Times: ele foi concebido para que a interação aconteça em pequenos grupos.”

3) “Explosão hacker: grupos atacam governos e são atacados (Link no Papel) http://migre.me/57V84” (1.318 cliques)

“Não foi só o Brasil que viu sites governamentais serem atacados em série no final da semana passada. Até o fechamento desta edição, o País via uma sequência de três dias de pichações e derrubada de sites, como o da Presidência, o da Receita Federal e o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).”

4) “Meio milhão de Androids por dia http://migre.me/58HDB” (825 cliques)

“Consumidores estão ativando mais de meio milhão de aparelhos com o sistema operacional Android por dia, um aumento de 25% sobre o começo de maio, de acordo com o chefe da divisão do Android no Google, Andy Rubin.”

5) “Email de sogra criticando ‘falta de modos’ de nora cai na rede http://migre.me/59553” (749 cliques)

“O que nasceu como uma rusga familiar virou piada nacional na Grã-Bretanha depois que o email de uma mulher repreendendo os supostos modos ‘grosseiros’ de sua futura nora foi parar na internet.”

6) “Audiência do Facebook cresce no Reino Unido http://migre.me/57YIt” (600 cliques)

“O Facebook superou os sites da Microsoft na Grã-Bretanha pela primeira vez no mês passado, se tornando o segundo site mais popular do Reino Unido atrás do Google, enquanto pessoas com mais de 50 anos de idade migram para redes sociais, segundo o grupo de pesquisa online UKOM/Nielsen.”

7) “Banco Central alerta sobre novo golpe online http://migre.me/58p3p” (598 cliques)

“O Banco Central (BC) divulgou uma nota na manhã desta terça-feira, 28, alertando sobre uma nova tentativa de golpe pela internet, na qual é utilizada a logomarca do BC.”

8) “O novo visual do Google http://migre.me/594yW” (469 cliques)

“O Google começou a adotar na terça-feira, 28, uma série de mudanças no no visual da sua página inicial que deve se estender a mais produtos nos próximos meses de acordo com a empresa.”

9) “Smartphones já são maioria das vendas de telefones nos EUA (do Sempre à Mão) http://migre.me/59t23” (416 cliques)

“A virada dos smartphones começou. Uma pesquisa da Nielsen mostra que os consumidores dos Estados Unidos já estão comprando mais smartphones do que celulares comuns.”

10) “Samsung quer proibir compra de iPad e iPhone http://migre.me/597Bu” (375 cliques)

” A Samsung solicitou à comissão internacional de comércio (ITC) a proibição da importação dos equipamentos iPhone, iPad e iPod, da Apple, agravando a disputa entre as companhias.”

