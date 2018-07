Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “RT @estadao HÁ VAGAS: Empresas contratam twitteiros por até R$ 10 mil de salário: http://migre.me/55ysn” (13.602 cliques)

“Contar o número de cliques em um link, o tempo médio de visualização de um vídeo, fazer relatório de quantos retuítes um post recebeu no Twitter. Agora, essa atividade é uma profissão. E bem procurada no mercado. Isso porque as empresas começaram a entender que divulgar conteúdos nas redes sociais – como Facebook, Orkut e o próprio Twitter – trazem um retorno importante para os negócios. Mas faltam especialistas para desempenhar a função.”

2) “Brasileiros fazem vírus para infectar usuários via Facebook http://migre.me/55Jdo” (1.659 cliques)

“A maior presença de brasileiros no Facebook traz na bagagem um maior interesse por parte de cibercriminosos. O departamento de segurança da rede social foi alertado recentemente sobre uma ameaça do tipo Worm, que quando infecta um computador, faz o usuário espalhar via chat do Facebook links maliciosos e o torna vulnerável a trojans bancários. O vírus identificado foi o primeiro a ser inteiramente desenvolvido no Brasil e para atacar usuários brasileiros.”

3) “Net obriga funcionário a fazer flexões se comete erros, diz Justiça (por @rodmartins) http://migre.me/56lmr” (1.361 cliques)

“A Net obrigou uma funcionária a fazer flexão de braços a cada vez que cometia erros, segundo a Justiça. O coordenador comercial aplicava a “pena” na frente de todos se julgasse que o trabalho dela não estava a contento.”

4) “Grupo hacker assume ataque a site da Petrobrás (via @radar_tec) http://migre.me/56oIo” (1024 cliques)

“Depois de assumir responsabilidade pela invasão aos sites da presidência do Brasil na madrugada desta quarta-feira, 22, o grupo de hackers LulzSecBrazil afirmou que atacou o site da Petrobrás. Por volta das 16 horas, a página da petrobras.com.br ficou indisponível.”

5) “Mozilla lança nova versão do Firefox http://migre.me/564TZ” (709 cliques)

“A organização Mozilla anunciou hoje o lançamento da nova versão do seu navegador Firefox, agora na versão 5. O software incorpora uma série de melhores em relação à antecessora, Firefox 4, que saiu ao mercado em março.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

6) “Veja tudo o que saiu na edição impressa do Link desta semana http://migre.me/55Cti” (641 cliques)

Conheça o BitCoin, o dinheiro digital que está mudando o mercado. Tem uma análise do David Pogue sobre tráfego de dados, banda larga e serviços em nuvem. Já ouviu falar do LulzSec, entenda quem são esses anônimos sem causa. E mais!

7) “Outras edições do ‘Link’ no papel http://migre.me/52ZrI” (678 cliques)

Todas as edições impressas do Link disponíveis em uma página só. Confira.

8) “Facebook será número 1 em venda de anúncios (via @radar_tec) http://migre.me/55BmY” (610 cliques)

“O mercado de anúncios online dos Estados Unidos verá Mark Zuckerberg na liderança este ano. Segundo pesquisa da eMarketer, o Facebook vai superar o Yahoo no nicho de publicidade na internet, abocanhando 17,7% desse mercado, contra 13,1% do concorrente. Assim, o primeiro lugar no ranking deve render à rede social mais popular do mundo U$S 2,19 bilhões em 2011.”

9) “Google bate recorde com 1 bilhão de visitas http://migre.me/56oDt” (567 cliques)

“A Google registrou em maio o recorde de 1 bilhão de usuários únicos e se transformou na primeira organização a superar essa marca, segundo dados publicados nesta terça-feira pela empresa de estatística ComScore.”

10) “Orkut já está morto, diz especialista (por @rodmartins) http://migre.me/55Bsq” (479 cliques)

“Enquanto o Brasil é um dos países que mais crescem no Facebook, o Google se esqueceu do Orkut e não inova mais. A constatação é de Sílvio Meira, cientista-chefe do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar). Em entrevista à Veja, ele é categórico: ‘Ele (o Orkut) está morto do ponto de vista da inovação e do negócio. O cenário permite antever a hegemonia do Facebook no Brasil’. “

—-

Leia mais:

• A semana passada do @link_estadao

• Outras semanas do @link_estadao