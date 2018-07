Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Caso Mayara: OAB-PE move ação contra racismo no Twitter http://migre.me/4HTS9” (1232 cliques)

“Em reação ao que considera “inércia” do Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP), a Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE) entrou nesta quinta-feira, 2, na Justiça Federal de São Paulo com uma ação penal privada contra a estudante de Direito paulista Mayara Petruso. Logo depois do resultado da eleição presidencial, em novembro do ano passado, Mayara postou no Twitter a mensagem “Nordestino não é gente, faça um favor a São Paulo, mate um nordestino afogado”, que rapidamente se espalhou por todo o País.”

2) “Twitter lança botão ‘seguir’ http://migre.me/4HdV7” (1166 cliques)

“Depois do botão ‘Tweet’ (twittar), lançado no ano passado, o Twitter criou outra forma de espalhar o conteúdo de seus usuários pela web. Batizado de botão ‘Follow’ (seguir), ele pode ser incorporado ao qualquer site usando um simples código HTML. O visitante do site que estiver logado no Twitter pode então seguir o perfil daquele site ou de um blog.”

3) “Outra rede da Sony é invadida http://migre.me/4I0D2” (1161 cliques)

“Um grupo de hackers afirmou ter realizado mais um ataque às redes da Sony, em um novo revés para a empresa japonesa que se esforça para deixar para trás uma crise de segurança que começou em abril. O grupo, batizado de LulzSec, afirmou nesta quinta-feira que invadiu os servidores do site SonyPictures.com e comprometeu as informações pessoais de mais de 1 milhão de clientes”

4) “Impostos tornam o iPad 2 no Brasil o mais caro do mundo (Link no Papel) http://migre.me/4FHKi” (682 cliques)

“Que tal trabalhar por um mês, sem gastar um tostão, e mesmo assim não ter dinheiro para comprar o iPad 2 mais simples? Essa é a realidade do brasileiro médio. E já que comer é preciso, o tablet da Apple deve demorar para se popularizar no Brasil. O salário médio no País, de R$ 1.577, é menor do que o preço do mais barato iPad 2, lançado no País na última sexta, 26: R$ 1.649. Quem ganha o salário mínimo, então, compra só um terço do produto se não gastar nada em um mês.”

5) “Nokia descartou Android para ‘não se render’ http://migre.me/4I0Er” (516 cliques)

“O executivo-chefe da Nokia, Stephen Elop, afirmou nesta quinta-feira, 2, que a companhia finlandesa descartou utilizar o sistema Android em seus aparelhos porque tal medida poderia significar que estava se “rendendo” à concorrência.”

6) “Campus Party muda de lugar e ganha espaço http://migre.me/4HZlB” (380 cliques)

“A Campus Party vai sair do Centro de Exposições Imigrantes depois de sofrer com as quedas de energia na região neste ano e com a chuva que provocou goteiras no pavilhão. A edição de 2012 vai ser realizada no centro de exposições do Anhembi Parque, na Marginal do Tietê, e vai ocorrer no início de fevereiro (de 6 a 12)”

7) “Hacker estrangeiro que atacar EUA cometerá ‘ato de guerra’ (via @radar_tec) http://migre.me/4GFsj” (350 cliques)

“O ataque de hackers estrangeiros aos sistemas de instituições dos Estados Unidos poderá ser considerado, daqui para frente, um ato de guerra. O Departamento de Defesa americano concluiu que a resposta para uma sabotagem de computadores com origem em outro país pode ser o uso da força militar convencional, informa nesta terça-feira, 31, o ‘Wall Street Journal’.”

8) “‘Esse cara roubou o meu MacBook’ http://migre.me/4He3x” (350 cliques)

“O dono do Tumblr ‘This Guy Has My MacBook‘ até tentou a ajuda da polícia para achar o ladrão do seu notebook da Apple, mas desistiu porque os solícitos tiras dos EUA disseram que não tinham provas para achar o fugitivo. Nem mesmo a localização do sujeito, rastreada via GPS, eles aceitaram. Foi então que o cidadão decidiu colher as provas ele mesmo, usando um aplicativo chamado Hidden, que permite acessar o seu computador mesmo à distância. Há algumas semanas, o ladrão do MacBook vem sendo fotografado nas cenas mais insólitas (veja as imagens abaixo), e provavelmente já perdeu as senhas da maioria dos seus serviços sem nem mesmo entender a razão.”

9) “Google agora busca horários de voos http://migre.me/4FxLZ” (314 cliques)

“om uma simples busca no Google agora é possível encontrar horários de voos entre duas cidades, incluindo no Brasil. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, 27, no blog de buscas da empresa e, enfim, mostra um pouco do que o Google pretende fazer com a aquisição da ITA Software, comprada há quase 11 meses por US$ 700 milhões.”

10) “Twitter: bisbilhote a timeline alheia http://migre.me/4FxI0” (274 cliques)

“O Twitter anunciou na quinta-feira, 26, que os seus usuários poderão começar a bisbilhotar outras timelines que não a sua. Bastará entrar no perfil desejado e clicar em ‘following’ para acompanhar uma simulação da linha de atualizações de outra pessoa.”

