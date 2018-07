Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “É OFICIAL: Twitter será lançado em português (por @rodmartins) http://migre.me/4vWi4” (1661 cliques)

“O Twitter acaba de divulgar que deu início à tradução do serviço para o português do Brasil. Para marcar a data, abriu a conta @twitter_pt só para se comunicar com usuários daqui. Por ela, chamou os twitteiros para ajudar – mesmo processo que costuma fazer com outros idiomas. Basta entrar na Central de Tradução e começar a traduzir.”

2) “Uma batalha legal de treze anos http://migre.me/4wxZW” (824 cliques)

“A Microsoft era um gigante enfrentando rivais minúsculos em 1998, quando o Departamento da Justiça dos Estados Unidos a acusou de violação das leis de defesa da concorrência. Nos 13 anos que transcorreram desde que o processo começou, a Apple cresceu de uma fatia pequena do mercado de computadores pessoais para o domínio do mercado mundial de mídia, com o iPhone e o iPad. Em 1998, o Google mal existia. Agora, domina o mercado de publicidade vinculada a buscas.”

3) “iPad 2 custa no Brasil o dobro do preço verificado na China (via @radar_economia) http://migre.me/4vRKd” (396 cliques)

“O iPad 2, ainda não lançado no Brasil, é vendido extra-oficialmente no País por cerca de R$ 2.600 (equivalente a US$ 1.620), mais que o dobro do preço cobrado na China (US$ 691), onde o produto da Apple é fabricado.”

4) “OAB vai denunciar usuários do Twitter por preconceito http://migre.me/4wxXv” (303 cliques)

“A Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará (OAB-CE) afirmou que entrará nesta quinta-feira, 12, com notícia crime no Ministério Público Federal contra Amanda Régis e Lucian Farah. Os dois torcedores do Flamengo postaram mensagens preconceituosas em relação aos nordestinos na noite de quarta-feira, 11, durante a partida entre o rubro-negro e o Ceará pelas quartas-de-final da Copa do Brasil.”

5) “Twitpic muda termos de uso e irrita usuários http://migre.me/4wyPX” (299 cliques)

“No dia 10 de maio, o Twitpic operou algumas mudanças nos seus Termos de Uso e, com isso, colocou-se como detentor do direito autoral de todas as fotos postadas nos seus servidores. Muitos usuários ficaram irritados e até deletaram suas contas no serviço, que poderia a partir de agora vender as fotos sem a permissão dos autores. A equipe do site se defendeu dizendo que a revisão pretendia proteger as imagens postadas de ‘abusos da mídia’.”

—-

6) “Produção de iPad no Brasil pode começar em julho http://migre.me/4vRSv” (263 cliques)

“O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, informou que o governo fará uma revisão abrangente da lei de informática, o que pode beneficar a produção de tablets como o iPad no Brasil. Segundo ele, do ponto de vista do governo, a lei é insuficiente perante os desafios que o País tem nessa área. Ele disse que, por exemplo, não existem incentivos para o setor de software. ‘Esse é um setor que gera muito valor agregado, competitividade e exportação de serviços’, destacou.”

7) “Chatroulette cria filtro para controlar pornografia http://migre.me/4vfkT” (249 cliques)

“Criado pelo russo Andrey Ternovskiy, então com 17 anos, o Chatroulette foi uma das febres passageiras de 2010. Simples, o site criava uma conexão aleatória com qualquer pessoa do mundo. Não era necessário nenhum tipo de cadastro, apenas ligar a webcam. E, se você não gostasse de quem aparecesse do outro lado, era só clicar em ‘next’ e outra pessoa surgiria.”

8) “Twitter enfrenta problemas de estabilidade http://migre.me/4x7jm” (236 cliques)

“O Twitter está passando por problemas nesta sexta-feira, 13. Segundo o Twitter Status, página com atualizações sobre a situação da rede, o site está ‘enfrentando problemas de estabilidade’ e avisa que ‘poderá haver problemas intermitentes para acesso ao twitter.com e clients’, como Hootsuite ou Tweetdeck.”

9) “PSN só volta ao ar no fim de maio, diz Sony http://migre.me/4vn9i” (223 cliques)

“A Sony disse nesta terça, 10, que pretende restaurar completamente a PlayStation Network (PSN) no fim de maio. A rede, que dá acesso a conteúdo online aos consoles da empresa, está desativada há três semadas, depois que os dados de 100 milhões de contas foram expostos a um ataque de cibercriminosos.”

10) “Google lança serviço de música por streaming e atualiza Androids http://migre.me/4vioV” (213 cliques)

“Agora é oficial: o Google vai mesmo lançar um serviço de música por streaming. O Google Music Beta foi apresentado na manhã desta terça-feira, 10, durante o Google I/O, conferência de desenvolvedores feita todos os anos pela empresa. No evento, que acontece em São Francisco, a empresa aproveita para apresentar suas novidades justamente para quem mais interessa o que é novo: os desenvolvedores.”

—-

