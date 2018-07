Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Procon divulga lista de sites que não entregam produtos http://migre.me/4q7eS” (5358 cliques)

“O Procon-SP divulgou nesta segunda-feira uma lista de sites de comércio eletrônico que estavam fraudando seus consumidores. Os vinte sites advertidos pelo órgão de proteção prometiam entregar os produtos e sumiam depois que o pagamento era realizado. Algumas das páginas foram tiradas do ar após a denúncia, porém outras continuam operando normalmente. Os casos foram repassados para o Departamento de Política de Proteção à Cidadania e depois serão encaminhados para a polícia.”

2) “Morte de Bin Laden saiu primeiro no Twitter http://migre.me/4pYPK” (1946 cliques)

“Na madrugada da segunda-feira, 2, Sohaib Athar escreveu em seu Twitter que uma forte explosão havia sacudido as janelas de sua casa, na cidade paquistanesa de Abbottabad, e afirmou que esperava que o estrondo não fosse ‘o começo de algo degradável’. Pouca horas mais tarde, ele publicou outro tweet: ‘Uh oh, agora sou o cara que transmitiu ao vivo o ataque contra Osama, sem saber disso’.”

3) “Pesquisador japonês cria sistema de beijo à distância http://migre.me/4q6Kg” (1354 cliques)

“A University of Electro-Communications, de Tóquio, está desenvolvendo uma plataforma para a ‘transmissão exata da sensação do beijo’ via internet.”

4) “Seinfeld coloca todo seu acervo na internet e gratuito http://migre.me/4sTfd” (993cliques)

“O comediante norte-americano Jerry Seinfeld acaba de lançar um site que disponibilizará gratuitamente praticamente todo o seu acervo de comédia, de rotinas de stand-up a entrevistas clássicas em programas de TV. O JerrySeinfeld.com terá três novos filmes de até dois minutos por dia – de madrugada, eles são deletados e substituídos por outros.”

5) “Link no Facebook para falso vídeo da morte de Osama rouba conta do usuário http://migre.me/4rD4u” (828 cliques)

“Hackers estão explorando a fascinação com a morte de Osama bin Laden para espalhar softwares maliciosos por meio de fraudes que prometem acesso a vídeos da morte do terrorista.”

—-

6) “RIM anuncia novos Blackberrys http://migre.me/4pYOW” (673 cliques)

“Na véspera do início da conferência BlackBerry World, a canadense Research In Motion (RIM) mostrou nesta segunda-feira, 2, os novos modelos com tela sensível dos seus smartphones e com uma nova versão do seu sistema operacional. Os aparelhos Bold 9900 e 9930 devem começar a ser vendidos nos Estados Unidos durante o verão no Hemisfério Norte. O preço estimado não foi divulgado pela empresa.”

7) ““Facebook é máquina de espionagem”, diz o fundador do Wikileaks, Julian Assange http://migre.me/4q4Nv” (665 cliques)

“Em uma entrevista ao Russia Today, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, disse que o Facebook é a ‘mais espantosa máquina de espionagem já inventada’.”

8) “Para acalmar usuários, Sony libera acesso gratuito à Playstation Network http://migre.me/4q1C3” (348 cliques)

“A Sony conquistou alguns jogadores depois que começou a oferecer acesso gratuito a conteúdo premium da PlayStation Network como forma de compensar o vazamento de detalhes pessoais de 78 milhões de contas de usuários.”

9) “Novo roubo de contas gera críticas ao presidente da Sony http://migre.me/4qCmM” (280 cliques)

“O presidente-executivo da Sony, Howard Stringer, está enfrentando severas críticas à sua liderança depois que o conglomerado de eletrônica revelou que hackers podem ter roubado dados de mais 25 milhões de contas, em uma segunda e imensa violação de segurança.”

10) “Pedindo uma pizza pelo Google Tradutor (do LOL) http://migre.me/4rYzK” (263 cliques)

“Como seria um pedido de pizza feito com o Google Tradutor?”

—-

