Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Um teclado sem teclas (por @rcruz) http://migre.me/4nMQ4 (944 cliques)

“A Minebea criou um teclado sem teclas, que é uma tela sensível ao toque. Chamado Cool Leaf, será lançado em 13 de maio no Japão, ao preço de US$ 245. Tem conexão USB e funciona em computadores com Windows.”

2) “Finalmente, o iPhone branco http://migre.me/4mZPj” (626 cliques)

“Por um comunicado à imprensa, a Apple confirmou o lançamento do iPhone 4 branco. Dez meses depois de seu anúncio e de muita especulação, o aparelho começará a ser vendido na próxima quinta-feira, 28. O celular será vendido pela loja online da Apple e por revendedores autorizados nos Estados Unidos e em outros 27 países da América do Norte, Eupora, Ásia e Oceania. Por enquanto, não há previsão de lançamento para o Brasil, mas o comunicado diz que outros países terão acesso ao smartphone ‘logo’.”

3) “O sucessor do Wii http://migre.me/4m5LW” (485 cliques)

“A Nintendo apresentará uma nova versão do seu console Wii em junho durante a feira de games E3, em Los Angeles (EUA), e começará a vendê-lo a partir de 2012, revelou a empresa japonesa nesta segunda-feira, 25.”

4) “Presos por vazar imagens do iPad 2 http://migre.me/4nMNc” (429 cliques)

“Três funcionários da fabricante de peças Foxconn Electronics estão presos desde 26 de dezembro por suposto vazamento de imagens do novo tablet da Apple, iPad 2, lançado oficialmente três meses depois. Os funcionários foram presos na época por autoridades chinesas, mas só sofreram acusação formal no dia 23 de março deste ano. As informações são do portal chinês sznews.com e foram republicadas pelo tradicional jornal chinês Digitimes.”

5) “Sony Brasil “lamenta” vazamento de dados da PlayStation Network. Hackers podem ter roubado até cartão de crédito http://migre.me/4mlOu” (404 cliques)

“A Sony confirmou que dados pessoais de seus usuários ficaram expostos depois que um ataque hacker tirou do ar a PlayStation Network há uma semana. Dados como nome, endereço, e-mail, data de aniversário, username, senha, login, pergunta de segurança e histórico de compras, entre outros, puderam ser acessados pelos hackers que conduziram o ataque, segundo afirmou a Sony em comunicado nesta terça, 26. A PlayStation Network tem cerca de 77 milhões de assinantes no mundo, que acessam o serviço em seus consoles, como o PlayStation 3 e o portátil PSP, para comprar e baixar jogos e até filmes e séries de TV.”

6) “Facebook pode valer ainda mais http://migre.me/4nGpu” (234 cliques)

“Um grupo de acionistas do Facebook quer descarregar um bilhão de dólares em ações no mercado secundário, em uma venda que avaliaria a companhia em mais de US$ 70 bilhões, de acordo com cinco fontes que conhecem diretamente a situação.”

7) “Samsung mostra seu novo smartphone: Galaxy S II http://migre.me/4nMRA” (221 cliques)

“A Samsung mostrou nesta quinta, 28, em Seul o novo smartphone Galaxy S II, uma nova versão mais rápida de um de seus modelos mais conhecidos. O aparelho foi lançado em fevereiro durante a feira Mobile World Congress, em Barcelona, Espanha, e começa a ser vendido a partir desta sexta-feira, 29, na Coreia do Sul e a partir de maio em outros países. De acordo com a filial brasileira, o novo smartphone deve chegar ao País ainda no primeiro semestre e não há estimativa de preço. O atual modelo, Galaxy S, tem preço sugerido de R$ 2 mil no mercado brasileiro.”

8) “Oi foca em smartphones http://migre.me/4maZS” (209 cliques)

“A Oi anunciou na segunda-feira, 25, uma nova estratégia para celulares, focando em smartphones e subsídios para o parcelamento de aparelhos pelos clientes. A empresa, que vinha se concentrando na venda de chips como forma de melhorar suas margens, “está voltando com toda a força” ao segmento de aparelhos, afirmou a diretora de marketing, Flávia Bittencourt, em teleconferência com jornalistas.”

9) “Dados de cartões são protegidos, diz Sony http://migre.me/4nGoC” (200 cliques)

“A Sony minimizou o vazamento de dados da Playstation Network (PSN) dizendo aos consumidores que os dados de cartões de crédito estavam encriptados, o que reduziria as chances de os criminosos usarem as informações, caso elas tenham mesmo sido roubadas.”

10) “Compras coletivas no Facebook http://migre.me/4mibX” (182 cliques)

“O que acontece quando você junta a maior rede social do mundo com um dos modelos de comércio eletrônico de maior crescimento? O Facebook quer descobrir. O site de Mark Zuckerberg lançou nesta terça, 26, um serviço de compras coletivas em cinco cidades dos Estados Unidos, seguindo a popularidades de sites como o Groupon, Peixe Urbano e Clube Urbano e outros que oferecem grandes descontos em serviços locais, como um vale para gastar US$ 50 em um restaurante pagando US$ 25.”

