Confira a lista dos dez tweets do @link_estadao mais populares na semana:

1) “Twitter controla TTs, diz CEO http://migre.me/5pp7j” (3.038 cliques)

“No último domingo, 31, o termo “reasons to beat your girlfriend” (razões para bater em sua namorada) ficou entre os Trending Topics do Twitter. Uma usuária, Candance Kass, questionou: porque esse termo ficou nos TTs e expressões como #wikileaks e #FuckYouWashington ficam de fora?”

2) “Rafinha Bastos, o mais influente do Twitter, é tema de matéria do ‘New York Times’ (via @radar_tec) http://migre.me/5qhMF” (1.397 cliques)

“O uso que Rafinha Bastos faz da internet rendeu-lhe, nesta quinta-feira, 4, uma matéria no prestigiado “The New York Times”. Além de mencionar aspectos da vida pessoal do comediante, que em 1999 ganhou uma bolsa de estudos para jogar basquete nos Estados Unidos, a reportagem destaca sua reputação, no Brasil, como uma das pessoas que mais cedo adotaram as novas tecnologias.”

3) “Mark Zuckerberg é eleito o mais mal vestido http://migre.me/5qlqT” (1.264 cliques)

“O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, foi eleito pela revista norte-americana GQ como o executivo mais mal vestido do Vale do Silício, a região dos Estados Unidos na qual se concentra um grande número de empresas de tecnologia.”

4) “‘Telefone’ do Gmail agora funciona no Brasil http://migre.me/5pLnd” (1.234 cliques)

“O Google anunciou nesta terça-feira que o seu serviço de ligações para telefones fixos e celulares através do Gmail foi liberado para ser usado no Brasil e em mais de 150 países, em 38 línguas diferentes. O serviço já estava no ar para usuários dos Estados Unidos desde o ano passado. O serviço será liberado aos poucos e poderá ser usado por quem tem o plug-in de bate-papo em voz e vídeo do Google.”

5) “Apple é multada por guardar dados de localização http://migre.me/5pR8D” (1.138 cliques)

“A subsidiária sul-coreana da Apple foi multada em 3 milhões de wons (US$2.885) pelas autoridades regulatórias das comunicações do país, por ter recolhido dados sobre a localização dos usuários do iPhone e iPad sem o consentimento deles.”

—-

6) “Facebook: nova categoria permite usuário dizer se vai ter filhos http://migre.me/5pkNO” (903 cliques)

“O Facebook incorporou uma nova categoria na informação pessoal dos usuários para que eles possam anunciar a seus amigos que estão esperando um filho, informou nesta segunda-feira, 1º, o site CNET. O novo status pode ser selecionado dentro da área de perfil do usuário, como uma opção a mais na hora de indicar os membros do núcleo familiar, sob a denominação ‘Esperando: criança’.”

7) “Taiwan também terá rede Wi-Fi pública http://migre.me/5qNwg” (767 cliques)

“Após o anúncio de que Londres poderá ter uma rede Wi-Fi pública, agora Taiwan anuncia plano semelhante para este ano. Os cidadãos da ilha poderão usar gratuitamente de conexão sem fio à internet em de todos os lugares públicos da ilha a partir de outubro, afirmou hoje o Ministério de Transporte e Telecomunicações.”

8) “Google+ já atraiu 25 milhões de visitantes http://migre.me/5pR6h” (763 cliques)

“A nova rede social do Google atraiu 25 milhões de usuários, se transformando no site a conseguir tamanha audiência mais rápido , de acordo com dados divulgados nessa terça-feira, 2, pela comScore.”

9) “Zynga devolve acusações de plágio e brasileira Vostu deverá tirar jogos do Orkut http://migre.me/5qlo3” (691 cliques)

“A companhia brasileira de games sociais Vostu, produtora de jogos para o Orkut e para o Facebook, sofreu uma derrota na justiça brasileira e, por causa de uma alegação de plágio da norte-americana Zynga, pode ter que deletar quatro de seus jogos. Os títulos que podem ser removidos são Megacity, Café Mania, Pet Mania e Vostu Poker, todos considerados pela empresa rival e pelo primeiro parecerista do processo como cópias de originais da Zynga.”

10) “Facebook vira ponto de venda de drogas no Brasil (por @rodmartins) http://migre.me/5pcl2” (585 cliques)

“Um traficante foi encontrado pela polícia do Rio via Facebook. Daniel Izaías dos Santos, de 25 anos, usava a rede social para acertar a venda de ecstasy a jovens de classe média. Em seu perfil, ele negociava abertamente com chefe de quadrilha e frequentadores de festas de música eletrônica, segundo a Agência Estado.”

—-

