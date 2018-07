Com um desses ninguém fica perdido. Se pintar uma dúvida sobre a localização, nada de ficar abrindo enormes mapas de papel: basta projetar o mapa do Maptor em qualquer superfície.

Com o tamanho de um batom, o gadget projeta nas paredes, no chão, nas mãos ou em qualquer lugar o mapa desejado. Ele tem GPS, que aponta a sua localização com uma seta, e Bluetooth para transferir os mapas que você quiser.

Funciona assim:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/FH6jVJiXBok" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

(dica do Objetos de Desejo)