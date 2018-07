Existem dois tipos de pessoas: as que quando veem uma ligação perdida proveniente de um número misterioso no celular ligam de volta e as que ignoram. Mas, independentemente do grupo ao qual você pertencer, você já pode ter passado por aquele problema das ligações esquisitas que vêm sempre do mesmo número… se você se identificou com uma das situações mencionadas, pode tentar usar o Quem Perturba. O layout não é um modelo de beleza e de intuição, mas pode quebrar um galho em situações semelhantes – entre lá, digite o número misterioso e veja se outra pessoa já teve o mesmo problema.

Ah, e espalhe o site para os amigos. Algo me diz que a ferramenta só é eficaz se for conhecida por muita gente.