Os melhores negócios do mundo não focam em vender. Eles focam em construir marcas. Criar memórias. Gerar um conjunto de sentimentos em relação aos seus nomes, slogans e citações. A Apple, por exemplo, não tenta “converter” você em um iPhone. Em vez disso, ela estabelece a imagem da “experiência iPhone”. Assim como Netflix, Nubank e outras empresas admiradas pelos seus clientes.

Esse ambiente de rápidos avanços computacionais ilude as pessoas. Um número incontável de profissionais acredita que a tecnologia, por si só, garante vantagem competitiva. De fato, isso é um engano. Hoje, com a completa democratização de tudo, não basta ser high-tech.

Veja esse exemplo. Você conhece o Trader Joe’s? Pelo segundo ano consecutivo, o supermercado foi eleito o preferido dos EUA entre as 56 maiores redes do país. Além disso, seus 474 estabelecimentos estão entre os que mais vendem por metro quadrado do setor. Em meio às inovações atuais, como lojas sem caixas e uso de inteligência artificial para recomendar produtos, o que explica essa performance?

A empresa não possui e-commerce, não contrata agências e não produz comerciais. A maior parte da sua verba de marketing é gasta com amostras grátis. Isso permite que as pessoas degustem os alimentos e bebidas à venda. Se você tem dúvidas de algo, basta chamar um funcionário. Intensamente treinado e na lista dos mais bem pagos do varejo americano, é bem provável que ele abra a mercadoria na sua frente e lhe dê para provar.

Todas as artes das lojas são feitas à mão. Tinta, pincel e giz produzem cada etiqueta de prateleira, mural ou painel. Outra característica se refere à quantidade de produtos. Em vez de uma variedade enorme, o Trader Joe’s oferece poucas opções. Para eles, as pessoas se confundem quando há muitas alternativas. – eles só têm 4 mil tipos de produtos, gerando menos controles e processos.

Para garantir a qualidade e o menor preço, a maior parte dos produtos são de marcas próprias. Quanto ao restante, a empresa dispensa o modelo tradicional e não se relaciona com intermediários, distribuidores ou revendedores. O contato é feito diretamente com quem fabrica ou produz os itens que oferece. Também não há descontos. Para eles, “promoção” é uma simples palavra de 8 letras. Não há cupons, programas de fidelidade ou outras ações do gênero.

As estratégias do Trader Joe’s são atípicas para o cenário tecnológico de hoje. Mas, evidenciam que os desafios do empreendedorismo vão além de coletar dados, desenvolver algoritmos e comprar equipamentos modernos. A supremacia dos negócios mais inspiradores da atualidade é construída com experiências, não com transações.

*É SÓCIO DA PLATAFORMA PARA STARTUPS STARTSE