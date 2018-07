A tatuagem mais legal

O pessoal do Yahoo “acampado” na Campus Party está divulgando um concurso de tatuagem criado pela blogueira Caroline Mancini. A idéia é postar em uma comunidade do Flickr fotos da própria tatuagem. Ganha um pen drive ao final do evento quem tiver a imagem mais comentada.

14/02/2008 | 11h22

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo