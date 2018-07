Steve Jobs está certo ou não em dizer que a tela do iPhone 4 — batizada de Retina Display — tem uma resolução maior ou igual à do olho humano? O tema controverso está envolvendo pesquisadores — fãs da Apple e com um bom tempo livre. Uns fizeram os cálculos e dizem que se trata apenas de jogada de marketing e outros defendem a declaração do fundador da Apple durante o lançamento do celular.

Agora o pesquisador da Universidade de Utah, Bryan Jones, resolveu calcular, medir e comparar no microscópio as diferenças entra as telas do primeiro modelo do iPhone, do iPhone 3G, do iPad e do iPhone 4. Ele diz em seu blog que a tela do iPhone parece ser “mais confortável” para o olho humano do que a medida calculada por ele do que seria o limite da retina. “Eu teria de concordar com as alegações da Apple de que a tela excede a imagem que o olho humano pode perceber”.