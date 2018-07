da expansão das vendas para outros países, a empresa vai enfrentar a barreira do idioma. Grande parte do conteúdo para o aparelho leitor de livros digitais está apenas em inglês.

Ao pesquisar por livros em português para o Kindle (definidos como “portuguese edition”), o resultado indica apenas 14 títulos, entre eles Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. No total, a Amazon oferece 300 mil títulos em versão digital para o Kindle. A loja também não diferencia edições em português brasileiro e de Portugal.

De acordo com o último levantamento do perfil dos leitores brasileiros, do Instituto Pró-Livro, 87% deles (83 milhões de pessoas) não leem livros em outros idiomas. Entre os que afirmam ler, 8,3 milhões dizem ler livros em inglês. Eles representam 9% dos leitores no Brasil e 23% entre os leitores com curso superior. É esta fatia que sobra para o Kindle no Brasil.