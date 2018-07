Programadores disponibilizam código aberto que pode ser usado para incorporar filtros a qualquer aplicativo

Dmitri Cherniak testa filtros da ferramenta criada. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O plano inicial era apenas criar um aplicativo para contar histórias. No entanto, no final de semana em que esperavam o Backspac.es. chegar à App Store, os programadores Adrian Sanders, Dmitri Cherniak e Wylie Conlon resolveram fazer algo mais interessante: escrever suas próprias ferramentas do Instagram e disponibilizar o código aberto.

Com o código, que pode ser obtido no GitHub, qualquer desenvolvedor pode incorporar características do Instagram ao seu próprio app, como inserir seus filtros, que permitem às fotos uma série de possibilidades e que certamente são um dos principais motivos para o sucesso da rede social.

A motivação da equipe – que se conheceu no ano passado em uma disputa promovida por um site de tecnologia, em que ganharam com ‘melhor game’ – para escrever o código foi descobrir uma maneira de inserir o recurso de filtros em seu próprio aplicativo, o Backspac.es., em que usuários contam e compartilham no feed de seus amigos pequenas histórias através de um conjunto de imagens e texto.

Dmitri Cherniak, um dos programadores, publicou em sua conta pessoal no app uma ‘história’ em que, à sua maneira, conta sobre “como transformaram o Instagram em código aberto”.

“A principal razão pela qual nós abrimos o código foram os filtros, que consideramos uma parte muito importante do Instagram. Filtros permitem que, de maneira fácil, certo tom ou estilo seja adicionado às suas fotos, tornando-as mais polidas e interessantes”, disse ao Link Adrian Sanders, integrante da equipe que é novo na área de programação. “Mas há outras coisas que o aplicativo faz muito bem, como seu aspecto de compartilhamento social”.

Atualmente, o código já foi utilizado em quase 80 projetos e favoritado 600 vezes. “Acho que a coisa mais engraçada foi a reação das pessoas na comunidade, que ficaram impressionadas com o quão boa a ferramenta era considerando o tempo que levamos para criá-la”. O projeto foi criado em dois dias de programação, em que o time recorreu à bibliotecas de código aberto.

Para Sanders, apesar de certas pessoas já manifestarem certa aversão ao estilo de fotos que o Instagram popularizou e à banalização dos filtros, seu sucesso ainda está longe de acabar. ”O Instagram tornou todo mundo um bom fotógrafo, e isso facilitou o compartilhamento de imagens por todos. Essas duas coisas, juntas, são muito poderosas”.

A rede social de imagens alcançou no mês passado a marca de cinco bilhões de fotos compartilhadas (desde seu lançamento, em outubro de 2010, e foi vendida para o Facebook em abril pelo valor de US$ 1 bilhão, negociação concluída na semana passada.

Assista ao vídeo de teste da ferramenta criada com o código escrito pelos criadores do Backspac.es.: