O último sábado, 24 de julho, já entrou para a história, mesmo que nada demais tenha acontecido ao longo do dia. O motivo é a escolha da data pelo cineasta Kevin MacDonald para servir de retrato vivo do nosso tempo, no documentário Life in a Day.

O projeto tem bênção do YouTube, que patrocina e oferece todo o suporte tecnológico necessário para a realização do documentário. O processo vai funcionar assim: usuários do YouTube tinham 24 horas para filmar seu cotidiano no sábado – vale tudo, desde crianças brincando no quintal até buzinaço no engarrafamento. O que importa são as diferentes perspectivas que devem dar coesão ao registro.

O prazo para envio dos vídeos vai até o dia 31 de julho, mas não adianta tentar enganar o sistema: somente gravações feitas no dia 24 de julho terão validade para o documentário. O envio é feito dentro do próprio canal do filme, em youtube.com e os 20 usuários com as melhores imagens selecionadas ganharão uma viagem a os Estados Unidos, para assistir à estreia do filme no Festival de Sundance.

Todas as colaborações selecionadas para o corte final do filme garantem o crédito de codiretor, e o material que não for aproveitado no longa-metragem será exibido no canal oficial do filme. O canal, aliás, já conta com vídeo-tutoriais para ajudar os cineastas amadores a obterem melhores resultados com suas câmeras, além de entrevistas com o diretor Kevin MacDonald e o produtor Ridley Scott.

Para catalogar todo material bruto enviado, o cineasta conta com uma equipe de 15 pessoas onde todos falam diferentes línguas. As imagens serão então listadas de acordo com o conteúdo exibido – de forma não muito diferente de como funcionam as tags no próprio YouTube.

“É um novo tipo de documentário”, afirmou MacDonald. “Sabemos que será um filme experimental, mas a experiência está apenas começando.” O cineasta terá o trabalho de dar uma ordem lógica e um sentido ao grande volume de material bruto esperado – cerca de 20 horas de vídeos são disponibilizadas no YouTube a cada minuto.

“Espero não estar sendo presunçoso, mas imagino que teremos alguns milhares de horas filmadas para trabalhar”, disse

MacDonald. “É um tipo de projeto que só se tornou possível graças à internet.” A ideia é que o resultado final seja um documento sobre “como era um dia na vida do mundo em 2010”. MacDonald ainda espera que as imagens sejam “íntimas e honestas”, pedindo que as pessoas não tentem atuar, que apenas “abram suas vidas e segredos”.

Parte da inspiração estética de Life in a Day vem de três documentários (ver abaixo), tendo em comum uma forte dose de experimentalismo e liberdade formal. O filme não tem verba de grandes estúdios, apenas produção da empresa Scott Free (dos irmãos cineastas Ridley e Tony Scott) e patrocínio do Google.

“É libertador poder criar sem imperativos comerciais”, diz

MacDonald. Seria o retorno do mecenato? “Certamente, o patrocínio está fazendo um retorno”, disse.

Life in a Day terá trilha sonora do produtor Matthew Herbert e promete estrear em janeiro o primeiro mosaico colaborativo do século 21 no cinema.

Fonte de inspiração

ANNA: 6 AOS 18

DIRETOR: Nikita Mikhalkov

PAÍS: Rússia/França

DATA: 1993

SINOPSE: Documento da passagem do tempo na Rússia através da perspectiva da menina Anna, que responde às mesmas perguntas todo ano

LISTEN TO BRITAIN

DIRETOR: Humphrey Jennings e Stewart McAllister

PAÍS: Reino Unido

DATA: 1942

SINOPSE: A vida na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial em documentário pontuado pelo som ambiente

KOYAANISQATSI

DIRETOR: Godfrey Reggio

PAÍS: Estados Unidos

DATA: 1982

SINOPSE: Documentário experimental musicado por Philip Glass que apresenta a passagem do tempo através de imagens em time-lapse