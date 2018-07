Google usou pela primeira vez mochila com sistema de câmera que capta imagens em 360º

SÃO PAULO – O topo do Corcovado com a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, as praias de Angra dos Reis (RJ) e a Vila do Abraão, na Ilha Grande (RJ), são os mais recentes locais incluídos no Google Street View.

Segundo o Google, as imagens em 360º do Corcovado foram captadas no primeiro semestre usando um dispositivo semelhante ao usado nos carros do Street View para mapear a visão das ruas nas cidades.

A diferença é que o aparelho é vestido como uma mochila por um funcionário do Google. Chamado de Trekker, ele permite captar imagens em locais onde os carros não podem entrar, como no caso do Corcovado e das praias.

A empresa diz que esta é a primeira vez que o equipamento foi usado no Brasil.