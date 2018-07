Acredite ou não, o Napster ainda existe. Depois de enfrentar uma longa batalha contra músicos e gravadoras nos tribunais, o programa que popularizou o peer-to-peer foi endido para a megastore virtual Best Buy e logo caiu no esquecimento, sendo substituído por softwares similares como o KaZaA e o Emule. Depois vieram os serviços por assinatura como o Pandora e os sites de torrent, que jogaram a pá de cal no pioneiro.

Buscando retornar aos tempos de glória, há algum tempo atrás o Napster virou um serviço de downloads e streamings pagos, mas não decolou, apesar de ser esse o modelo dos negócios mais bem sucedidos na música digital atualmente, Spotify e Pandora.

Agora, como uma das últimas medidas para chamar a atenção do público e ressuscitar uma marca forte, o projeto é torná-lo mais “social”, com aplicativos para Facebook, Twitter, YouTube e até Flickr.

A ideia é que as músicas adquiridas no serviço possam se espalhar pelas redes sociais, e que os usuários possam ver fotos e vídeos exclusivos dos seus artistas preferidos. No Facebook, você pode usar os botões de ‘Gosto’ ou ‘Não gosto’ para álbuns, cantores ou mesmo playlists.

Será que agora o Napster volta a ser competitivo?