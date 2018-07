A web daqui 5 anos; por Eric Schmidt

Esta semana falamos no caderno sobre as mudanças tecnológicas que acontecerão nos próximos 5 anos, em comemoração aos 5 anos do Link. Pois Eric Schmidt, CEO do Google, arriscou também suas previsões para o futuro em um evento realizado pelo Gartner na semana passada.

28/10/2009 | 23h59

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo