Projeto era executado por ativista quando morreu será continuado pela Fundação Freedom of Press

SÃO PAULO – Morto em fevereiro de 2013, o ativista Aaron Swartz trabalhava em um sistema de encriptação que deixaria informantes vazarem documentos para jornalistas sem medo de expor sua identidade, conforme divulgou a revista New Yorker em maio. Na quarta-feira, 16, o instituto Freedom of Press divulgou que retomará o projeto de Swartz, chamado de SecureDrop.

Para isso, a entidade contratou o expert James Dolan para dominar o código de programação e ajudar organizações de mídia a instalar e utilizar o software.

Ainda que a fundação Freedom of Press diga que o SecureDrop não é 100 por cento seguro, a mesma garante que é hoje o método de comunicação mais seguro disponível para jornalistas.

Quem é Aaron Swartz?

Um dos maiores defensores do livre acesso a documentos, Swartz foi coautor da primeira versão do RSS com apenas 14 anos de idade. Fundou a startup Infogami, que mais tarde se uniria à rede social de compartilhamento de links Reddit.

Swartz esteve envolvido na criação da licença Creative Commons e participava do Laboratório de Ética da Universidade de Harvard, na área de Corrupção Institucional. Também fundou a Demand Progress, grupo que lançou as primeiras campanhas contra a SOPA e PIPA, leis antipirataria nos Estados Unidos.

Um post em seu blog em 2007 indicava que Swartz enfrentava fortes crises de depressão, além de outros problemas de saúde. Em julho de 2011, Swartz foi preso por supostamente realizar o download ilegal de 4 milhões de trabalhos acadêmicos do JSTOR, biblioteca do MIT, a fim de disponibilizá-los online. Ele foi ao tribunal em setembro de 2012, alegando inocência.

Em fevereiro, dois dias antes de Swartz se suicidar, o JSTOR anunciou que liberaria mais de 4,5 milhões de artigos ao público. Em abril de 2012, o Link entrevistou o ativista por email, falando sobre sua história e seus processos. Leia aqui.

