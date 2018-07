Imagem que acompanha abaixo-assinado. FOTO: Reprodução/Avaaz Imagem que acompanha abaixo-assinado. FOTO: Reprodução/Avaaz

SÃO PAULO – Usuários criaram um abaixo-assinado pela sobrevivência do Orkut. Aquela que já foi a maior rede social do Brasil será desativada pelo Google depois do dia 30 de setembro. A petição, criada no site Avaaz pelo usuário Peter Shelton, já conta com mais de 50 mil assinaturas de um total almejado de 75 mil.

LEIA MAIS

Google anuncia fim do Orkut

Orkut completa 10 anos

10 motivos para sentir saudades do Orkut

“Solicitamos ao Google que não encerre o Orkut e se isso não for possível solicitamos à empresa que ao menos preserve a principal característica que mantém essa rede social viva até hoje: o modelo de organização de fóruns em comunidades”, diz o texto que acompanha o abaixo-assinado, lembrando que esse recuso não funciona do mesmo modo no Google+, rede social para onde o Google sugere que usuários do Orkut migrem.

“Atualmente, o site abriga vários fóruns de nicho com várias postagens diárias sobre os mais variados assuntos”, lembra o texto da petição.

O fim do Orkut, que chegou ater 40 milhões de usuários no Brasil e ainda mantinha cerca de 6 milhões, mexeu com usuários e ex-usuários. A notícia publicada nesta segunda-feira (30) pelo Link traz vários comentários de leitores lamentando a medida. “Acho isso errado, tinham muitas coisas que eu não queria que se apagassem,” escreveu a leitora Fernanda Pereira.

Até 30 de setembro, segundo o Google, usuários poderão usar a conta normalmente. Poderão também, como sugere a empresa, exportar álbuns de fotos para o Google+, além de salvar perfil, scarps, depoimentos e posts de comunidades usando a ferramenta Google Takeout. Todos estes itens poderão ser transferidos até setembro de 2016.

Depois do fechamento definitivo do Orkut, não será mais possível entrar no Orkut, exportar fotos, jogar games ou utilizar aplicativos. As comunidades públicas serão preservadas em um “arquivo de comunidades” aberto ao público. Este arquivo, porém, será apenas para visualização e não aceitará novos tópicos, comentários ou enquetes.

O aplicativo da rede social não poderá mais ser baixado das lojas Google Play ou iTunes depois de 30 de junho. Para quem já tem o app instalado, ele deixará de funcionar após 30 de setembro deste ano.