MELBOURNE – Você pode fazer muitas coisas com um iPhone hoje em dia, enviar mensagens, tirar fotos, navegar na internet e até fazer uma ligação. Em breve, será possível usar o aparelho também para abrir uma garrafa de cerveja.

O acessório Opena, uma capa de plástico que envolve o iPhone e é equipada com um abridor de garrafas deslizante, foi desenvolvido por dois australianos para aproveitar a mania pelo aparelho.

“Basicamente, os australianos bebem bastante, como você deve saber”, disse Chris Peter, designer industrial que mora em Melbourne e desenvolveu o produto com Rob Ward, ex-fabricante de ferramentas. “Estamos sempre fora, nas casas de nossos amigos e assim, em alguns momentos, você pode não ter suas chaves com você… Então pensamos: porque não unir um abridor de garrafas a uma capa para iPhone? Sempre andamos com o celular no bolso”, disse.

Partindo de três regras básicas –a capa precisa ser fina, o abridor não pode riscar o iPhone e ele tem que funcionar sem que se faça pressão no aparelho– os dois desenvolveram um protótipo.

O financiamento da ideia por meio de um site onde qualquer pessoa pode contribuir transcorreu bem, permitindo um lançamento comercial em semanas.

Embora algumas pessoas tenham publicado comentários na página do Facebook da dupla expressando dúvidas sobre a sensatez de colocar um telefone próximo a uma bebida espumante, a repercussão foi, em geral, positiva. ”Finalmente posso unir meu amor à bebida ao amor pela tecnologia”, disse um usuário.

