Pesquisa chinesa aponta que uso excessivo da rede pode causar danos comparáveis aos causados por álcool e cocaína no cérebro de adolescentes

PEQUIM – Um estudo elaborado por pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências, cujos resultados foram divulgados nesta sexta-feira, 13, concluiu que o uso excessivo da internet pode causar graves danos cerebrais em adolescentes, comparáveis aos produzidos pelo consumo de cocaína e álcool.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A pesquisa, que tomou 17 adolescentes “viciados em internet” como amostra e comparou os resultados com outro grupo que não era, determinou que o uso da rede entre jovens cujo cérebro ainda não se formou completamente pode causar danos na “matéria branca” deste órgão.

O uso excessivo da internet desgasta a mielina, uma substância que cobre e protege as fibras neuronais, segundo o professor Lei Hao, do Instituto de Física e Matemática de Wuhan, um dos autores do estudo citado pelo jornal independente South China Morning Post.

Lei explica que as fibras neuronais funcionam como “transmissoras elétricas” no sistema nervoso e, neste caso, a mielina seria comparável à cobertura plástica de um cabo: ao ser danificada, pode afetar a comunicação neuronal.

Os 17 adolescentes viciados que foram objeto do estudo são pacientes do Centro de Saúde Mental de Xangai.

A dependência em internet é considerada uma doença na China, onde existem centros de reabilitação, alguns dos quais geraram polêmicas pelo uso de técnicas como o eletrochoque e a violência física.

O estudo chinês esclarece que, por enquanto, a relação direta entre o uso de internet e os danos cerebrais foi comprovada apenas em adolescentes e não em adultos, pela diferente estrutura de seu cérebro.

/ EFE