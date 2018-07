??? Especialistas em segurança afirmam que a única maneira de se combater os ataques de hackers é uma ação mundial conjunta entre setores público e privado

Manifestantes espanhois usam máscara do filme V de Vingança, marca do grupo Anonymous, em 15 de maio. FOTO: ARTURO RODRIGUEZ/AP

LONDRES – Governos, empresas multinacionais e instituições mundiais estão perdendo a batalha contra os hackers e precisam combinar seus recursos se desejam evitar intrusos, afirmam especialistas.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) se uniu à Sony e ao Google na lista cada vez mais extensa de vítimas de ataques de hackers. Mas é difícil identificar os culpados, que sempre conseguem se manter um passo adiante dos perseguidores, em termos de tecnologia.

“Trata-se de um exemplo de a tecnologia se desenvolvendo mais rápido que as estruturas e ocasionalmente a regulamentação que a cerca”, disse Paul Polman, presidente-executivo da Unilever, em entrevista durante uma reunião do Fórum Econômico Mundial em Jacarta.

Os especialistas em segurança da computação dizem que a única maneira de combater efetivamente essa ameaça é que os setores público e privado unam forças e combinem maior regulamentação a ação internacional.

“Está claro que estamos perdendo a batalha”, disse Vijay Mukhi, um dos principais especialistas indianos em segurança da computação. ”Não estamos fazendo o bastante… A cada ano, esperamos que as coisas venham a mudar, mas agora pessoas como eu já se tornaram cínicas. Seria necessária uma cooperação em escala mundial”, disse.

No começo do mês, o gigante da internet Google imputou a hackers chineses uma tentativa de obter acesso às contas de ativistas, funcionários de governos e outras pessoas no Gmail.

A gigante do entretenimento Sony sofreu sérios danos à sua reputação depois que hackers ganharam acesso a informações pessoais sobre milhares de usuários da PlayStation Network, enquanto Lockheed Martin e Citigroup também reportaram tentativas de roubo de dados.

A crescente complexidade e seriedade dos ataques de hackers começa a remover parte do estigma de ser vítima desse tipo de abuso, e empresas, governos e organizações compreendem que devem trabalhar juntos.

“Houve mudança real”, disse John Bassett, pesquisador de segurança na computação do Royal United Services Institute, em Londres, e ex-dirigente do GCHQ, a agência britânica de monitoração de comunicações. ”Há muito mais consciência da ameaça e as organizações são mais abertas sobre os ataques que enfrentam. A Lockheed, Google e, agora, o FMI estão mostrando mais franqueza que as organizações teriam exibido um ano atrás”, disse.

/ Peter Apps (REUTERS)