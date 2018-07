Problema de jurisdição trava briga judicial entre as gigantes nos Estados Unidos

Galaxy Tab vs iPad FOTO: Jong Yo-Hak (Reuters)

SÃO FRANCISCO – A Apple está enfrentando demora para poder pedir novamente à Justiça dos Estados Unidos a proibição de vendas do tablet Galaxy 10.1, da Samsung Electronics, em uma das mais importantes batalhas na guerra mundial de patentes entre as gigantes da tecnologia.

A Apple abriu processo contra a Samsung no ano passado acusando a fabricante sul-coreana de copiar “descaradamente” o iPhone e o iPad. A Samsung abriu processo rebatendo as acusações.

A juíza federal de primeira instância Lucy Koh, em San Jose, Califórnia, indeferiu o pedido de proibir a venda do Galaxy 10.1 e de alguns modelos de smartphones da Samsung. No mês passado, um tribunal de apelação instruiu a juíza a reconsiderar o recurso da Apple quanto ao tablet.

A Apple prontamente solicitou de novo a proibição, mas em breve decisão anunciada na segunda-feira Koh rejeitou o pedido em função de questões de jurisdição, afirmando que o tribunal de recursos tem que transferir formalmente o caso de volta a ela.

Quando isso acontecer, a Apple poderá reapresentar a petição, disse Koh, sem informar quando o tribunal de recursos devolveria o processo à jurisdição dela.

Representantes da Apple não estavam disponíveis de imediato para comentar de imediato, e a porta-voz da Apple, Kristin Huguet, repetiu um comunicado em que a empresa afirma que as “cópias ?gritantes” da Samsung são inadmissíveis.

Os presidentes-executivos das duas companhias participaram de uma sessão de mediação imposta pela Justiça, no mês passado na Califórnia, mas não chegaram a acordo.

/ Dan Levine (REUTERS)