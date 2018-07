Cerca de 82 milhões de ações foram negociadas nos primeiros 30 segundos

A atualização na página de Zuckerberg

SÃO PAULO – Com um atraso de meia hora em relação ao horário inicialmente marcado (meio-dia no horário de Brasília), as ações do Facebook começaram a ser negociadas na bolsa NASDAQ nesta sexta-feira, 18.

O valor inicial da ação da empresa ficou em US$ 42,99, o que representa 13% do preço máximo conseguido na IPO (oferta pública inicial), realizada na quinta-feira. Cerca de 82 milhões de ações foram negociadas nos primeiros 30 segundos. Vinte minutos depois, o valor da ação já tinha descido para a casa dos US$ 38.

Investidores esperaram ansiosos pela estreia do Facebook em Wall Street nesta sexta-feira, 18, após a maior rede social do mundo ter levantado cerca de US$ 16 bilhões em uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPO, em inglês) da história dos Estados Unidos.

Avaliado em US$ 104 bilhões de dólares, o Facebook superou o tamanho de Starbucks e Hewlett-Packard juntas, levando a uma intensa especulação sobre seu potencial de valorização quando as ações começarem a ser negociadas.

“Uma alta de 15 a 20% é uma possibilidade”, disse Tim Loughran, professor de finanças na Universidade de Notre Dame. “Dado que já elevaram o preço para o IPO e o tamanho, isso é otimista para um começo”.

O Facebook precificou a oferta em US$ 38 por ação na quinta-feira, mas o valor pode aumentar quando as ações começarem a ser negociadas sob o código FB na Nasdaq nesta manhã.

Há quem espere que as ações possam avançar 30% ou mais nesta sexta-feira, apesar de preocupações sobre o potencial de longo prazo do Facebook. A média de estimativas de analistas da Morningstar apontou o preço de fechamento das ações nesta sexta-feira em US$ 50.

CELEBRAÇÃO

Às 10:30 (horário de Brasília), Mark Zuckerberg soou o sino de abertura da bolsa Nasdaq em uma cerimônia remota em Menlo Park, sede do Facebook (na foto acima). No palco da cerimônia, estavam a chefe de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, junto com vários outros empregados.

Em seguida, Zuckerberg postou em sua página do Facebook para marcar o momento. Ele enviou uma atualização de status que disse: “Mark Zuckerberg listou uma empresa na Nasdaq”. Ele tageou o vice-presidente de produto, Chris Cox, e outros três executivos.

Funcionários passaram a noite engajados num “hackathon”, maratona de programação que já virou tradição da empresa.

