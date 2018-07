Discografia completa da banda agora será vendida na loja online da Apple depois de anos de críticas ao modelo do iTunes

SÃO PAULO – Após anos de resistência e críticas ao serviço de venda de músicas da Apple, a banda AC/DC teve nesta segunda-feira, 19, sua discografia completa colocada à venda no iTunes — desde o álbum de estreia High Voltage de 1976 até o disco ao vivo Live at River Plate, lançado hoje em CD. Todo o material foi masterizado especialmente para o iTunes.

Com isso, a banda entra para a lista de de grandes grupos de rock que relutaram por muito tempo, mas entraram no iTunes — entre eles, Metallica, Led Zepellin e Beatles.

Uma das principais queixas da bandas contra o iTunes era a possibilidade de comprar faixas separadamente do álbum completo. O guitarrista Angus Young afirmou em diversas entrevistas que não via sentido no modelo, defendo que gostaria que os fãs ouvissem todas as faixas de um álbum.

Apesar disso, tanto no anúncio oficial da Apple quanto no da banda nenhuma menção foi feita sobre o que fez o grupo mudar de ideia.

Além da opção de comprar os álbuns e as faixas separadamente, duas opções de pacotes estão disponíveis para o catálogo do AC/DC. Uma inclui todos os discos de estúdio por US$ 99,99, a outra conta com todos os álbuns de estúdio, mais discos ao vivo e copilações por US$ 149,99.

Atualmente o iTunes Store mantém um catálogo com mais de 26 milhões de músicas e já registrou mais de 20 bilhões de downloads. Em abril do ano que vem o serviço completa dez anos.