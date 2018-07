A empresa taiwanesa está se recuperando de dois trimestres consecutivos de perdas

O presidente do conselho da Acer, J.T. Wang. FOTO: Pichi Chuang/Reuters

TAIPÉ – A taiwanesa Acer informou nesta segunda-feira, 4, que permanecerá próxima da fabricante norte-americana de chips Intel, mesmo com a Microsoft também se aliando à ARM para o novo sistema operacional Windows 8.

Quarta maior vendedora mundial de computadores pessoais, a Acer fez uma previsão otimista para o segundo semestre, apostando no lançamento do novo Windows e dos recentes computadores ultrabook, após ter apresentado em abril um lucro trimestral abaixo das expectativas de mercado.

A empresa está se recuperando de dois trimestres consecutivos de perdas – de abril a setembro do ano passado – e de um rearranjo administrativo.

A Acer informou nesta segunda que lançará formalmente os novos designs para ultrabooks e tablets após a Microsoft colocar o novo sistema operacional no mercado, algo esperado para o quarto trimestre.

As duas primeiras levas de produtos com Windows 8 utilizarão chips da Intel, enquanto os que se baseiam na ARM não entrarão no mercado até dois a quatro meses depois.

“Finalmente o casal (Windows e Intel) recuperou o relacionamento”, disse o presidente do conselho da Acer, J.T. Wang, a repórteres em entrevista coletiva.

Wang afirmou que, no momento, a Acer não tem planos de lançar dispositivos, além de tablets, que utilizam tecnologia da ARM.

“Nunca apoiei tanto a Microsoft”, disse ele nesta segunda. “Temos uma boa oportunidade de crescer novamente após o lançamento do Windows 8. A Acer está totalmente comprometida em entregar uma linha completa de produtos com Windows 8.”

Os preços para esses novos produtos serão anunciados após o lançamento do novo sistema operacional, mas a empresa indicou que o ultrabook com tela sensível ao toque custaria US$ 1.799, significaticamente mais do que os US$ 1.000 de computadores sem o recurso de toque.

Os ultrabooks são computadores portáteis bastante finos, similares ao Macbook Air, da Apple, e oferecem alguns dos recursos mais sofisticados presentes em tablets.

