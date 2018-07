A taiwanesa Acer prepara o lançamento de um tablet com o sistema operacional Android 3.0 para 2011, que deve competir com o iPad da Apple, informaram nesta quarta-feira, 15, fontes industriais de Taiwan.

Para preparar o terreno, a Acer lançará no quatro trimestre um tablet com Windows 7, que será produzido pela taiwanesa Compal, segundo as fontes.

Segundo o jornal Digitimes, também de Taiwan, o fabricante de celulares HTC também planeja lançar um tablet com Android 3.0 em 2011.

Até o momento, tanto a Samsung quanto a Toshiba apresentaram tablets com Android 2.2. E a Dell, lançará o Streak com Android 1.6. A RIM, fabricante dos BlackBerrys, também deve se juntar ao grupo de empresas que vão lançar computadores de mão, com o BlackPad.

A taiwanesa MSI e outras empresas, depois do sucesso do iPad, têm anunciado o lançamento de computadores semelhantes, porém, com Windows 7.

(EFE)

