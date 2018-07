A Acer, segunda maior marca de PCs do mundo, divulgou lucro de quarto trimestre abaixo das expectativas, em meio à busca da empresa para expandir sua participação de mercado com venda agressiva de netbooks.

A Acer fechou o trimestre passado com lucro líquido de 3,51 bilhões de dólares de Taiwan (110 milhões de dólares), abaixo das expectativas de mercado de 4,08 bilhões, mas melhor que os 2,81 bilhões registrados um ano antes.

Para todo 2009, a Acer teve lucro líquido de 11,35 bilhões de dólares de Taiwan, abaixo dos 11,74 bilhões obtidos em 2008.

A companhia não divulgou perspectivas de resultado no balanço, mas o presidente da companhia, J.T. Wang havia informado anteriormente que espera que as vendas unitárias cresçam entre 35 e 40 por cento este ano, apoiadas em crescente demanda em mercados emergentes.

A Acer é lider no segmento de PCs netbooks de baixo custo. A empresa superou a Dell como segunda maior fabricante de computadores do mundo no ano passado.

Porém, as ações da empresa acumulam queda de cerca de 10 por cento este ano, em linha com o desempenho da bolsa de Taiwan.