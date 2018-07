Acervo de José Mindlin para download

Muita gente tinha inveja do acervo de livros raros do bibliófilo José Mindlin. Não há mais porque. A partir desta quarta-feira, 17 de junho, parte da coleção da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, formada com o que o empresário doou para a USP, já pode ser acessada virtualmente.

17/06/2009 | 16h30

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo