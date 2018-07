Os dois anúncios do Skype na feira Mobile World Congress, em Barcelona, visam fortalecer os serviços de acesso à internet da empresa. O Skype Access, serviço de internet pré-paga que usa os créditos do Skype como forma de pagamento, ganhou 500 mil novos pontos de acesso, e o “Programa de Parceria Móvel” vai permitir que clientes de operadoras menores façam ligações gratuitas e enviem mensagens instantâneas para outros usuários do Skype.

Com o Skype Access, é possível se conectar a uma rede Wi-Fi e pagar pelos minutos utilizados com os créditos do Skype. O serviço, também disponível no Brasil, ganhou novas operadoras parceiras, entre elas a BT Openzone, a Fon, a Spectrum Interactive, a Tomizone e a Vex, que possui 1.379 pontos de acesso no País.

O serviço existe desde janeiro de 2009 e, lentamente, tem ampliado sua rede. Com o anúncio na segunda, 14, são 500 mil novos pontos de acesso pelo mundo, incluindo 500 aeroportos e 30 mil hoteis. Para usar o Skype Access é necessário baixar a última versão do programa para PC ou Mac.

No Brasil, um minuto de acesso vai custar R$ 0,16. Na Europa o custo por minuto é de 0,05 euros e, nos Estados Unidos, de US$ 0,06.

A empresa também anunciou seu novo Programa de Parceria Móvel, que se destina a operadoras de área com pouca penetração da rede 3G. Seguindo as parcerias que o Skype já possui com Verizon, KDDI e Hutchinson 3, o programa quer atrair operadoras menores para ampliar a área de alcance de seu serviço.

Por meio de um aplicativo, o Skype poderá ser acessado ser causar tanto impacto na conexão e na vida útil das baterias dos aparelhos. Além disso, será possível fazer ligações gratuitas e enviar mensagens instantâneas para outros usuários do Skype.

